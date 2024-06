Still Corners – Dream Talk (Wrecking Lights Records)

Still Corners continúan construyendo una carrera a la que seguir siempre de cerca, de acompañar cada una de esas composiciones de aroma clásico, elegante y melancólico que les caracteriza. El dúo de dream-pop etéreo, conformado por Tessa Murray y Greg Hughes vuelve no muy alejado de The Last Exit (2021), con un sexto álbum que nos transporta a un mundo onírico y fascinante, donde cada canción es reflejo de sueños y las fantasías más profundas.

Murray describe el proceso creativo como una travesía introspectiva que da sentido a su título: “La génesis de muchas de estas canciones surgió de los sueños. Cada noche escribía los sueños que recordaba y, mientras grababa, cantaba sobre varias frases en bucle en las que Greg había estado trabajando».

El conjunto se inicia con «Today is the Day», canción suavemente melancólica que evoca al maestro Chris Isaak con sus guitarras sensuales y la hipnótica voz de la cantante. Este tema, como la propia esencia de Still Corners, establece un tono que permea el resto del disco, llevando al oyente a un viaje emocional. «The Dream», con inclinaciones new wave, sumerge al oyente en un mar de calma del que no querrá salir.

«Faded Love» hace mención a las relaciones que se desvanecen, mientras que otros momentos destacados como «Secret World», cuyo suave movimiento casi al estilo de Sade, llega a embrujarnos. «Crystal Blue» se presenta con un ritmo sincopado y unas guitarras mágicas; lenta y atmosférica, mientras que en «The Ship» destacan las sedosas tonalidades donde se mueve.

El cierre del álbum con la frágil «Turquoise Moon», exuda texturas sutiles y flotantes, matices espectrales que convierten al conjunto en una obra hermosa y atemporal. Letras profundas, producción exquisita y un hipnótica voz que perdura en el tiempo una vez terminada la escucha del disco.

