Especial Contempopranea 2024: la fusión de todas las generaciones del indie

Quedan pocos días para la llegada de Contempopranea (entradas aquí), un festival como los de antes, de esos que surgieron en los 90 y están pensados exclusivamente para los fans de la música. La vigésimo octava edición tendrá lugar en el recinto del Baluarte de San Blas, de Olivenza (Badajoz) los próximos 1, 2 y 3 de agosto y junta en su cartel a todas las generaciones del indie nacional. Un evento que no engaña a nadie y vuelve fiel a la filosofía que lleva impartiendo desde que naciera 1996.

No estamos ante un macro evento, ni ante uno de esos festivales clónicos. Contempopranea no ofrece solapes y se celebra en un ambiente cómodo y amigable con un cartel, por el que circulan todas las generaciones de la música independiente nacional, desde los veteranos Surfin’ Bichos a sus dos encarnaciones posteriores, Chucho y Mercromina. Junto a ellos, Sr. Chinarro y Sidonie, pero también la despedida en tierras extremeñas de El Columpio Asesino y el pop poliédrico de Melenas, la contundencia de La Paloma, Karavana, Nadie Patin y Niña Polaca, el festín de himnos de Los Punsetes y Mujeres, el pop desprejuiciado de Rocio Saiz, Jordana B y aparte muchos otros, una guinda muy especial, la de los norteamericanos Nada Surf.

Hoy en Conexiones MZK escucharemos a todas las bandas del cartel y aprovecharemos para charlar con su director y programador Agustín Fuentes, para que nos dé las claves de este nuevo envite del Contempopranea.

Escucha Contempopranea 2024: la fusión de todas las generaciones del indie

Óyelo en: Amazon Music / Apple Music

Suenan:

Nada Surf – In front me now

Los Punsetes – Un palacio con mis huesos

La Paloma – La edad que tengo

El Columpio Asesino – Huir

Las Yhadys – Hostia

Surfin’ Bichos – Yo que te he visto

Mercromina – Chaqueta de pana

Chucho – Te exprimiré hasta la tumba

Karavana – ¿Quién quiere más?

Sr. Chinarro – Carlos Haya

Jordana B. – Demasiada mujer

Nadie Patín – Joven promesa

Balarasa – ¿Dónde estás?

Melenas – 1000 canciones (Tim Gane from Stereolab Remix)

Mujeres – Diciendo que me quieres

Vosotras Veréis – Sí quiero

Niña Polaca – Travieso

Sidonie – No salgo más

Rocío Saiz – Déjate llevar