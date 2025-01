Especial: Reivindicando a Nine Inch Nails

Nine Inch Nails han salido del letargo anunciando sus primeros conciertos en tres años, que les traerán a nuestro país este próximo verano dentro de la programación de la nueva edición de Mad Cool.

Trent Reznor mantiene su alianza con su socio Atticus Ross en el arte de componer bandas sonoras, la última de ellas la de Challengers, con la que obtuvieron el Globo de Oro hace pocas semanas. La dupla ha compuesto un buen número de ellas y ha ganado el Oscar por el score de La Red Social y la película de animación Soul, dejando su impronta en otras como las de Gone Girl o The Girl with the Dragon Tattoo, la serie Watchmen o esa A Ciegas protagonizada por Sandra Bullock.

Pero hemos venido a reivindicar y a traeros una guía básica para que os acerquéis a Nine Inch Nails, proyecto que Reznor puso en marcha en Cleveland en el año 1988 y que desde entonces, ha emergido como referentes del rock industrial, que nos han dejado 11 álbumes de estudio, un álbum en vivo, tres álbumes de remezclas y dos discos recopilatorios.

Un proyecto que lleva sin publicar un nuevo disco de estudio desde que en 2018 lanzaran Bad Witch. Además de esa serie Ghosts, que originalmente fueron publicados 2008. Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts que en pandemia fueron puestos su escucha en streaming en las principales plataformas, así como para su descarga gratuita a través de su página web.

Pero su impacto trasciende la música industrial. Su innovación en la producción ha influido en artistas de géneros tan diversos como el pop, el metal y la electrónica. Artistas como David Bowie, Marilyn Manson, Korn o Depeche Mode han reconocido su deuda con Nine Inch Nails, que en paralelo se han convertido en una voz contra la alienación y la ansiedad de este nuevo mundo, abordando en sus letras temas como el consumo, la tecnología y la lucha interna.

10 canciones para reivindicar a Nine Inch Nails

«Head Like a Hole» (Pretty Hate Machine, 1989)

Su primer himno. Un tema de rock industrial que aunaba contundencia con guitarras distorsionadas, mientras se criticaba el materialismo y al poder. Una canción cuya influencia se puede ver en bandas de nu-metal y rock industrial posteriores.

«Wish» (Broken, 1992)

«Wish» ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal. Perfecto resumen para catalogar una de las canciones más agresivas de su catálogo y un pequeño hito para los de Reznor, que se mostraron capaces de capturar la violencia emocional en su máxima expresión.

«Hurt» (The Downward Spiral, 1994)

Esta balada minimalista muestra la faceta más vulnerable de Reznor. «Hurt» se ha convertido en un clásico inmortal, quizá amplificado por la grandiosa versión de Johnny Cash. Esas letras desgarradoras sobre el dolor y la redención, subrayan su grandeza.

«Closer» (The Downward Spiral, 1994)

Quizá sea la canción más icónica de Nine Inch Nails. Su ritmo hipnótico y esas líneas de bajo que acompañan esa letra que explora la sexualidad, la obsesión y la autodestrucción, sigue pegándose en nuestra cabeza y reviviendo fantasmas de una Generación X completamente extrapolables a la generación actual. De ahí su importancia.

«The Perfect Drug» (Lost Highway Soundtrack, 1996)

Enlazamos a Trent Reznor con el recientemente desaparecido David Lynch y recuperamos una canción que descubrimos en la banda sonora de Carretera Perdina (Lost Highway). Un tema con un ritmo frenético y su instrumentación que jugaba con la música electrónica y el drum and bass. Otro clásico que interpretaron por primera vez en directo en 2018.

«Into the Void» (The Fragile, 1999)

«Into the Void» presentaba un ritmo directo y bailable, aunque sin perder la oscuridad y la complejidad que caracterizan al grupo. La canción fusiona elementos de rock industrial con electrónica, creando una atmósfera futurista y opresiva apoyada en sintetizadores y efectos casi orientales. La letra habla sobre la búsqueda de un escape y la necesidad de encontrar un lugar propio en un mundo caótico. Marca de la casa.

«The Day the World Went Away» (The Fragile, 1999)

Otra de las joyas de The Fragile. Una pieza que empieza a atronar lentamente con un repetitivo inicio, hasta llegar a un clímax explosivo y emocionante. La tormenta y la calma, una de las características del álbum, condensada en una pieza sobre un mundo que se desmorona. La banda sonora de nuestros días, imaginada hace más de 25 años.

«The Hand That Feeds» (With Teeth, 2005)

Su primer parón de casi seis años se saldó con un poderoso cuarto disco que incluía esta «The Hand That Feeds», uno de sus sencillos más exitosos. Un giro hacia un sonido más directo lanzada durante la administración de George W. Bush, que les hizo cancelar una actuación en MTV. Así lo contaron por entonces: «Nine Inch Nails no actuará en los MTV Movie Awards como se había anunciado previamente. Estábamos preparados para interpretar «The Hand That Feeds» con una imagen sencilla y sin distracciones de George W. Bush como fondo. Aparentemente, la imagen de nuestro presidente es tan ofensiva para MTV como lo es para mí. Nos vemos en la gira este otoño cuando volvamos a tocar en Estados Unidos». Más claro, agua.

«Came Back Haunted» (Hesitation Marks, 2013)

La vuelta con Un tema que retoma elementos de sus trabajos anteriores, pero con una perspectiva más madura y reflexiva. El vídeo de la canción estaba dirigido por el mismísimo David Lynch.

«Less Than» (Add Violence, 2017)

Terminamos este repaso express con el EP Add Violence y su canción «Less Than». Una aventura más electrónica y de nuevo, una patada contra la desinformación y la alienación en la era digital. ¿Les suena?