Regresa Caramelo de Limón abriendo una nueva etapa

Caramelo de Limón es uno de los podcast invitados en esta sección, que ya pudiste escuchar aquí durante su primera etapa. Ideado y locutado por el que suscribe, durante sus tres primeras temporadas, el programa se grabó y difundó a través de una plataforma llamada Rock’n’Cloud. Con el cierre de la plataforma, en julio de 2023, llegó también el del podcast, sin solución de continuidad.

El principal problema eran cuestiones técnicas que sin ayuda externa no podían solventarse. La solución llamó a la puerta en la persona de un un nuevo y esencial colaborador: Iñaki Mazkiaran, técnico de sonido sobradamente curtido en medios de comunicación, que como fan del podcast se ofreció a prestar su sabiduría para reflotar Caramelo de Limón, que, por lo tanto, pasa ahora a ser cosa de dos.

El podcast regresa, pues, con fuerzas renovadas, una firme intención de llegar a muchos más lugares que antaño, con mayor eclecticismo y brío y, más que nunca, con canciones. Canciones con corazón, una expresión que es el leitmotiv de esta nueva etapa (sólo audible a través de Ivoox) y que también titula y sirve de argumento – todas las canciones que suenan llevan la palabra “corazón” en el título- a este episodio piloto que aquí os dejamos:

Listado de canciones:

01 Julia Holter – This Is A True Heart

02 Marty Balin – Hearts

03 Jitwam – Hearts Don’t Lie

04 Kendrick Lamar – The Heart Part 6

05 Ernest Mosley – Stubborn Heart

06 Ron Sexsmith – Secret Heart

07 Arthur Russell – Nobody Wants A Lonely Heart

08 Waxahatchee – Crimes Of The Heart

09 79.5 and Durand Jones – Our Hearts Didn’t Go That Way

10 Kool & The Gang – Take My Heart (You Can Have It If You Try)

11 Stylistics – Stop, Look, Listen To Your Heart

12 Carlton and the Shoes – Never Give Your Heart Away

13 Gary McFarland, Gabor Szabó – Hey, Here’s A Heart

14 Julee Cruise – Rockin’ Back Inside My Heart

15 Corcobado y los Chatarreros de Sangre y Cielo – Dos Corazones

16 The Gun Club – Hearts

17 Jacobites – Hearts Are Like Flowers

18 Lucio Battisti – Nel Cuore, Nel Anima

19 Judee Sill – Soldier Of The Heart

20 Julio Bustamante – Al Sur Del Corazón