Geo – Out Of Body (Erste Theke Tonträger Records)

Si uno busca por internet poca información se encuentra de este grupo holandés llamado Geo. Lo forman cuatro jóvenes que parecen salidos de la facultad de Bellas Artes por las pintas que gastan. En su Bandcamp se puede leer que son originarios de Groningen, y llevan en la música desde hace un lustro colgando sus canciones por redes sociales.

Este es por tanto el primer largo del cuarteto titulado Out Of Body (Erste Theke Tonträger Records, 2024), y su música tiene el valor de ser austera pero fibrosa, deudora de géneros que van de la no wave, el funk mutante y dislocado, el post-punk y estilos musicales similares que, desde hace años, vienen acaparando la atención de los medios especializados.

El cantante y guitarrista Jorne Visser se sabe al dedillo las formas de declamar de Mark E. Smith, y por eso “So Many Ways” suena como un homenaje al bardo inglés, sobre un bajo zumbón y unas guitarras que descarrilan en la parte final. Entre LCD Soundsystem, las ESG, y Gang Of Four van enderezando un cancionero que, sin novedades, pero con buen pulso, encandila a las primeras de cambio, y si no prueben con “You Are All Strange”, en donde los espectros dub se funden sobre un manto de funk juguetón a la manera de James Chance & The Contortions. Todo puesto en su sitio, pulido y sonando de maravilla.

Sobre las mismas coordenadas andan temas como “Caught A Cricket” (fantásticos juegos de malabares entre guitarras), o “Nectar” (con una prosodia desganada y bases percutivas oblicuas). En “All My Love” frenan el ritmo sonando intrigantes -entre algunos silencios- como a punto de escupir metralla, para luego volver a hacernos bailar con “Big Fire”, un tema que es digno heredero de los The B-52’s aunque sin purpurina y sin bailes desenfrenados. Hay que estar alerta con este combo porque prometen mucho.

Escucha Geo – Out Of Body