¿Oasis volverán a los escenarios en 2025?

Ha sido la noticia del fin de semana y mañana 27 de agosto tendremos más datos al respecto. Oasis podrían estar de vuelta. El primero en adelantarlo fue el periódico británico The Times en su edición dominical.

«Los expertos de la industria están convencidos de que el próximo verano Noel y Liam Gallagher volverán a reunirse en el mismo escenario por primera vez desde el V Festival en Stafford el 22 de agosto de 2009.

Cancelen los planes de vacaciones del próximo año, resuelvan el cuidado de los niños, ahorren dinero: Oasis parece estar listo para apoderarse de Manchester y Londres en el verano de 2025 con múltiples grandes conciertos planeados en Heaton Park y Wembley Stadium respectivamente».

Y es que estos primeros rumores apuntan a que la banda de Manchester ofrecería diez conciertos en el Estadio de Wembley, rompiendo el récord de Taylor Swift que ofreció ocho este mismo año. Aparte el grupo actuaría también en Heaton Park, el parque público más grande de Europa, en unos shows que se prevén históricos.

Horas después, las redes sociales de Oasis (y de ambos hermanos) compartían que habrá un anuncio mañana 27 de agosto a las 8 de la mañana, imitando las letras de su icónico logo:

Una esperada vuelta

Desde su separación, Noel Gallagher, ya cuenta con cuatro discos, el último de ellos el incuestionable Council Skies (2023). Su hermano Liam, después de finiquitar a Beady Eye, banda que incluía a sus últimos escuderos en Oasis (Gem Archer y Andy Bell) se lanzó en solitario con el notable As You Were (2017) al que siguieron Why Me? Why Not (2019) y C’mon You Know (2022). El mes de marzo publicó Liam Gallagher & John Squire, disco junto al guitarrista de The Stone Roses.

Ese agosto de 2009 marcó el fin de una era en el mundo del rock británico. La banda dejó un legado impresionante, con canciones icónicas y una influencia en la escena musical que aún pervive. Desde entonces, ha habido constantes rumores y especulaciones sobre un posible regreso de la banda, que parece que por fin pueden ser ciertos.

Seguiremos informando.