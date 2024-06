John Cale – POPtical Illusion (Domino)

Contaba su amigo y periodista Ed Vulliamy que el gesto creativo de John Cale se expende en diagonal en vez de ser lineal, y que esta forma de entender el acto creativo lo aplicaba a su forma de registrar el mundo que le rodea; su modus operandi es tan arcano e irremediablemente curioso con todo lo que hace, y al final, acaba reflejándose en su música. Los sonidos de un artista que siempre ha nadado a contracorriente, subvirtiendo las reglas y las jerarquías.

Si en su anterior disco Mercy (2023) daba buena cuenta de sus angustias vitales en un disco todo lo plausiblemente arriesgado para un personaje como él ya en el otoño de sus días, ahora regresa con POPtical Illusion (Domino, 2024) que, de nuevo, nace de una necesidad por agarrarse a la vida y de nuevo bajo el aislamiento que supuso los meses de pandemia. En ese trascurso de tiempo Cale escribió desaforadamente muchas canciones, pero se nota que en estas que aquí están incluidas hay más luz, más esperanza, incluso sentido del humor.

Acompañado de sus fieles colaboradores Dustin Boyer y Nita Scott (que también es coproductora del disco) abre exultante con “God Made Me Do it” (Don’t Ask me Again) en la que se pueden encontrar ciertos parecidos con las intimas atmosferas de Paul Buchanan. En el simpático homenaje al apellido de soltera de su madre y a su Gales natal nace un juego de palabras simpático titulado “Davies & Walles” que denota esos momentos de relajo del autor de Vintage Violence en la soledad de su estudio de grabación en Los Angeles.

Nita Scott hace coros en la imbricada letanía que conforma “Calling You Out” cuyo serpenteante recorrido va obnubilando los sentidos a base de la yuxtaposición de instrumentos y la calidez de la voz, a punto del requiebro, de un John Cale que sabe modularla a la perfección. Los sintetizadores dotan de músculo a “I’m Angry” en una tonada que se abre a los ambientes amables del soft pop y a Robert Wyatt; más agreste se muestra en la airada “Company Comander”, con empleo de samplers y su voz manipulada que podría encajar en su anterior cancionero.

La batería programada, y de nuevo los sintetizadores como colcha en donde abrigar su narración, “Setting Fires” es otra preciosa muestra de su habilidad para crear música muy cinética; la espectral “Funkball The Brewster” tiene ecos al Scott Walker más experimental y también algo del David Bowie que quiso reinventarse en Blackstar, mientras saca lustre a su veta más pop con la genial “Laughting In My Sleep”. Otra muestra de genio de un autor único.

Escucha John Cale – POPtical Illusion