A Place To Bury Strangers anuncian el álbum ‘Synthesizer’

A Place To Bury Strangers anuncia su séptimo álbum, Synthesizer, que se lanzará el 4 de octubre a través de Dedstrange y aparte del disco, da nombre un sintetizador creado específicamente para él.

La banda, fiel a su estilo, ha diseñado un embalaje de vinilo que incluye una placa de circuito para que los fanáticos construyan el instrumento. Según el líder Oliver Ackermann, el álbum es caótico pero humano, destacando la importancia de la espontaneidad y la colaboración en una era dominada por la IA en la música.

Synthesizer se compuso en el estudio de la banda en Queens, con una nueva formación que incluye a John y Sandra Fedowitz. Ackermann describe el proceso como una reinvención, llevando su estética y sonido a nuevos límites. El álbum es una colección de canciones crudas y potentes, reflejando la energía de las presentaciones en vivo del grupo.

Junto con el anuncio del disco llega su primer adelanto, «Disgust», inspirada en la canción «Got That Feeling» de la antigua banda de Ackermann, Skywave. Un asalto sonoro cargado de emoción cruda y frustración, acompañado por un video dirigido por Ben Hozie de BODEGA y filmado por Joe Wakeman, que busca capturar la esencia desorientadora de la música de A Place To Bury Strangers.

Escucha ‘Disgust’ de A Place To Bury Strangers

Estas serán las canciones de ‘Synthesizer’ de A Place To Bury Strangers

1. Disgust

2. Don’t Be Sorry

3. Fear Of Transformation

4. Join The Crowd 5. Bad Idea

6. You Got Me

7. It’s Too Much

8. Plastic Future

9. Have You Ever Been In Love

10. Comfort Never Comes