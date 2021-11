Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Neuman e Immaculate Fools – Immaculate Fools

(enlace a la noticia)

Fajardo – Intuición

(enlace a la noticia)

Sidonie – Me llamo Abba (Innmir Remix)

(enlace a la noticia)

Camellos – Cambios de humor (con Josele Santiago)

(enlace a la noticia)

AJ Davila – Superstar

(enlace a la noticia)

La M.O.D.A. – No canto yo

(enlace a la noticia)

Eric Fuentes – Entrégate

(enlace a la noticia)

Night Moves – Fallacy actually

(enlace a la noticia)

Korn – Start the healing

(enlace a la noticia)

Mule Jenny – Cross the line

(enlace a la noticia)

Big Thief – Time escaping

(enlace a la noticia)

Canastéreo – Caravasar

(enlace a la noticia)

Damon Albarn – Don’t you want me (Human League cover)

(enlace a la noticia)

Nell & The Flaming Lips – The ship song

(enlace a la noticia)

Spoon – Christmas time (is here again)

(enlace a la noticia)

Sharon Bates – Kilimanjaro

(enlace a la noticia)

Movment – Leave me alone

(enlace a la noticia)

Wiplash – Cereal

(enlace a la noticia)

Arca – Queer (ft. Planningtorock)

(enlace a la noticia)

Norwen – To keep my soul

(enlace a la noticia)

Placebo – Surrounded by spies

(enlace a la noticia)

Estrella Fugaz, Valdivia – Una DDH y Electr-O-Pura

(enlace a la noticia)

Pess – You can make hamburger yourself

(enlace a la noticia)

David Bowie – Can’t help thinking about me

(enlace a la noticia)

The New Raemon, David Cordero & Marc Clos – Florezca el presente

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

NIN3S – So far, so close

NIN3S es el nuevo proyecto del músico, DJ y productor Manu García (Lleida, 1977), después de que en 2019 diera por finalizado su anterior y exitosa aventura como UNER. Esta semana ha publicado su primer sencillo de esta nueva etapa, “So far, so close”. Una canción con la que empieza a desvelar el contenido del que será su primer álbum como NIN3S, disco que será publicado por el sello londinense Dorado Records, y que verá la luz en los primeros meses de 2022.

A Choir of Ghosts – Do you remember

El músico británico afincado en Suecia James Auger, más conocido como A Choir of Ghosts, ha publicado esta semana un nuevo sencillo. “Do you remember”, editado por Greywood Records, habla sobre el miedo a envejecer y morir sin sentir que se ha sentido la vida plenamente. Una canción que llega tras publicar su debut, An Ounce of Gold, en 2020, y tras tener que suspender su gira europea por la pandemia.

Peepshow – Prensas hidráulicas

Los valencianos Peepshow han publicado esta semana el vídeo de su sencillo “Prensas hidráulicas”, un tema masterizado por Víctor Ultramarinos que formará parte del nuevo disco que planean lanzar en abril del próximo año. Peepshow hacen un uso más explícito de la electrónica en una canción que, además de bailable, tiene un cierto mensaje sobre el hastío que nos invade. Como acompañamiento visual a este single se estrena un lyrics video con imágenes que provienen de un canal de YouTube cuyo contenido se basa en el uso de una prensa hidráulica chafando todo tipo de objetos.

Basic Needs – Evolution

Basic Needs acaban de presentar el vídeo de “Evolution”, segundo sencillo de As It Is, álbum que acaba de reeditarse con la discográfica británica Midpoint Music Group. “Evolution” nos conduce a una relación que prospera con el paso del tiempo y evoluciona, con los dibujos de Leonardo Da Vinci de fondo. El vídeo ha sido realizado y producido por Amarna Creative Studios. Basic Needs se encuentran ultimando los detalles del que será su próximo disco mientras preparan una gira que los llevará por toda la Península en febrero y marzo de 2022.

Lydmor – The last call

La conocida cantante danesa Lydmor ha publicado esta semana un nuevo sencillo, “The last call”, cuando todavía no se ha cumplido un año del lanzamiento de su álbum Capacity. “The last call” es también la canción oficial de la película Venus Effekten, que se estrena estos días en los cines de Dinamarca. Lydmor, que ya tiene experiencia componiendo música para teatro, prepara para 2022 un proyecto en el que pondrá música a una producción teatral de Rebelión en la Granja, de George Orwell, en el Teatro Betty Nansen de Copenhague.