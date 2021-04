Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Natalia Lafourcade – Alfonsina y el mar

The Offspring – Let the bad times roll

Mamita Papaya con Colectivo Panamera – No llores como el agua

Ramírez Exposure – The rituals

Moby – Porcelain (feat. Jim James)

Fuel Fandango – Mi huella (con María José Llergo)

Bill Callahan – Cowboy

Garbage – The men who rule the world

Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Remember we were lovers

Angelpop – Cómo es posible que tú

El Ser Humano – Astro

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Dani Tejedor y Adrià Salas (La Pegatina) – Almas cojonudas

Dani Tejedor y Adrià Salas, de La Pegatina, unen fuerzas en esta rumba titulada “Almas cojonudas”. Una canción que habla de la libertad de cualquier ser humano para elegir con quién comparte su vida, a partir de la historia de amor de Jorge y Juan, un afilador y un peluquero. “Almas cojonudas” es una canción inédita que no formó parte del segundo disco de Dani Tejedor, ¿Qué voy a hacer hoy?. pero que sí que aparecerá en su nuevo álbum, que saldrá a finales de este mes y que incluirá versiones acústicas de sus anteriores trabajos.

Guille Wheel – Love is everywhere

Hace unos años te hablamos en Muzikalia de The Wheels, una excelente banda mallorquina que facturaban una psicodelia bastante elaborada incluso en los inicios de su carrera, hace ahora aproximadamente una década. The Wheels ya no existen, pero Guille Borrás, su cantante y compositor principal, se dispone a iniciar una carrera en solitario como Guille Wheel que arranca con “Love is everywhere”. Un tema compuesto durante el confinamiento e inspirado en la Tramuntana de su tierra natal con una idea muy de actualidad: el amor nos conecta por mucha que sea la distancia.