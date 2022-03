Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Los Fresones Rebeldes – Cada San Valentín

Nin3s – Khohoba

The Smile – Skrting On The Surface

Alfredo González – El lado bueno

Cándida – Traslación y rotación

Soft Cell & Pet Shop Boys – Purple zone

!!! (chk chk chk) – Here’s What I Need To Know

Spoon – Wild (Dennis Bovell remix)

Bauhaus – Drink The New Wine

Joan Jett and The Blackhearts – (I’m Gonna) Run Away acoustic

Beabadoobee – Talk

Zola Jesus – Lost

Bloc Party – If we get caught

Javier Navas – Todo nuevo

Viva Suecia – No hemos aprendido nada

Dorian & Ana Mena – No dejes que pase el tiempo

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

La artista argentina Sara Hebe ha publicado esta semana el tercer y último adelanto de su próximo disco, Sucia Estrella, que será publicado el 8 abril. La canción se titula “Almacén de datos” y cuenta con la colaboración de la estrella chilena Ana Tijoux para detallar “la mismísima realidad que vive la música en la era de la Posverdad“, en sus palabras. Sara Hebe estará en España el próximo mes de junio en una minigira que pasará por Madrid (18/6 en Sala Mon), Barcelona (22/6 en Sala Apolo 2) y Zaragoza (17/6 en Sala López).

The Lucies han publicado esta semana nuevo EP, High, Wide and Handsome (Party Town Records), y también el videoclip de su canción “Velvet”. El disco cuenta con cuatro duetos de Duncan Foord con las cantantes Lea Mevel (Honolulu), Georgina Wolkowicz (ex Side Chick y ahora en Navet), Emma Foord y Elle Leon. The Lucies estarán el jueves 5 de mayo, a las 21:30, en la Sala Taro de Barcelona.

51 Grados es una banda madrileña formada en 2013. Hace pocas semanas pasaron por nuestras Canciones de la Semana con un adelanto de su nuevo álbum. Hoy regresan a la lista con otro sencillo, el último antes de presentar su próximo trabajo, de nuevo grabado y mezclado por José Caballero en Estudios Neo. Se trata de “Huella”, un tema que habla de saber de dónde vienes para reconocer hacia dónde vas.

Brighton 64 siguen celebrando su 40º aniversario con su álbum Más de lo Mismo, sacando sencillos y dando conciertos. Su nuevo sencillo es “Al final del huracán”, una de las canciones nuevas que se incluyen en el disco. Un canto a la libertad de acción y a la vuelta a las calles, los escenarios y las salas de conciertos como lugar de reunión después de la pesadilla de la pandemia. Brighton 64 estarán el próximo mes de abril en Lleida (Cafe del Teatre, 1/4), Barcelona (Upload, 22/4) y Miranda de Ebro (Ebroclub, 30/4).

Will Spector y Los Fatus han publicado esta semana un segundo adelanto del que será su nuevo álbum, La Llama, cuyo lanzamiento está previsto para después del verano. El nuevo sencillo, titulado “Sueño”, se mueve en un estilo synthpop y dark disco con toques de psicodelia. La canción llega acompañada de un vídeo obra de Juan Carlos Roldán.