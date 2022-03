Otro adelanto más para Bloc Party, ‘If We Get Caught’

Bloc Party sorprendían a principios de siglo con su revival post punk junto a The Strokes, Franz Ferdinand o Interpol gracias a su trabajo Silent Alarm (2005). Su carrera tuvo sus altivajos y se separaban hasta en dos ocasiones.

En 2016 renacían con el lanzamiento de HYMNS, en el que se mostraban menos rockeros de costumbre y con una formación renovada con Kele Okereke y Russell Lissack como únicos miembros originales. Ahora están de regreso el que será su sexto álbum de estudio, Alpha Games, que se publicará el 29 de abril de 2022 a través de Infectious/BMG y ha sido producido por Nick Launay y Adam Greenspan (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, IDLES).

Un disco del que ya hemos escuchado ”Traps”, “The Girls Are Fighting” y “Sex Magik” y del que hoy descubrimos un cuarto tema, “If We Get Caught”.

Escucha ‘If We Get Caught’ de Bloc Party