7 días en Muzikalia (semana del 21 de marzo)

ENTREVISTAS DE LA SEMANA

Aiko el Grupo:

“Este grupo nació para desahogarnos.Una especie de terapia de adaptación al mundo y a la sociedad”

El Último Vecino:

“Antes de la pandemia me pasó algo feo de contar pero que creo que es necesario, ya que es algo que les pasa a muchos músicos y no se habla del todo. En este proceso en el que estaba mal, veía a un montón de grupos jóvenes que estaban triunfando y empecé a sentir envidia y sobre todo a compararme”

DISCOS DE LA SEMANA

Rosalía – Motomami (Columbia / Sony Music)

La carrera de Rosalía es un abigarrado mosaico de inquietudes que fagocita todo a su paso: lo hipermoderno y lo arcaico quedan apresados en el hambre voraz de la catalana..

Band of Horses – Things are great (BMG)

Things are great supone una vuelta a esa fórmula que les convirtió en una de las bandas más queridas del indie americano en la primera década del siglo: rock directo y pegadizo, guitarras inflamadas y estribillos eufóricos. Nada excesivamente complicado.

The New Raemon, David Cordero y Marc Clos – Así caen los días (BMG)

Así caen los días recoge esa misma línea trazada y la amplifica, dotándolo de una mayor dosis de emoción. Como aquél, no es un trabajo de consumo rápido, de picotear en alguna de sus composiciones o de singles memorables. Es una obra que invita a profundizar en cada uno de sus rincones y a descubrir sus muchos matices.

Raveena – Asha’s Awakening (Warner)

Con pintas de princesa india enfundada en un vestido de color rosa y que parece despertar de un viaje interestelar se presenta en sociedad, tras su debut con Lucid (2019), la joven artista norteamericana Raveena.

REPORTAJES DE LA SEMANA

Björk, tres décadas en perspectiva

Björk es una artista en todos los sentidos, dotada de una personalidad inquieta y poco conformista que lejos de estancarse, vive en una búsqueda continua de nuevas formas de expresión con las que sorprendernos cada día. Cada uno de sus nuevos lanzamientos es una celebración entre sus incondicionales y un motivo más para que su figura sea reivindicada y reconocida como hemos hecho en este especial.

10 álbumes para introducirse en la synthwave

Nacida al amparo de la música y estética futurista e hipertecnificada del cine y los videojuegos de los 80, la synthwave o retrowave (o, como era conocida en su origen, el out run) comenzó a forjarse como el primer género eminentemente surgido de las primeras comunidades digitales y de las ventajas de internet, una red de redes que a finales de la primera década de siglo ya tenía capacidad para interconectar.

CONCIERTOS DE LA SEMANA

Un carismático Taylor Hawkins se robó momentáneamente el show al cederle los tambores a Dave Grohl y así convertirse él en un Freddy Mercury de larga cabellera rubia para entonar un himno clásico llamado “Somebody to love” con todo el estilo y galanura del ex vocalista de la proverbial banda llamada Queen.

Los Punsetes (Inverfest, La Riviera) Madrid 18/03/22

Los Punsetes fueron al grano y durante cerca de hora y media, hicieron parada en los momentos más recordados de sus seis discos, esa ristra de canciones que les ha convertido junto a compañeros como Airbag, en banda puente entre ese punkpop añejo y ramoniano que parieron Los Nikis o Kaka deluxe y esa nueva hornada que bebe de la misma fuente: Carolina Durante, Cariño, Camellos…

Los Estanques (Ambigú Axerquía) Córdoba 18/03/22

. Por si hasta ahora no ha quedado claro, hablamos y desarrollamos las virtudes de Los Estanques, y por si aún hay algún no converso a causas adyacentes al rock and roll, que beben y viven de aguas procedentes del mismo manantial, debería saber que sigue siendo válida esa máxima que afirma que a los grupos hay que verlos y escucharlos tocar cara a cara, con cuantos menos filtros mejor, y si hace falta, ignorando la mayoría de su repertorio. Así es como se descubren las cosas que realmente te hacen felices, sin saberlo y sin esperarlo. Hay pocos actos en la vida más placenteros, han de creerme.

Fontaines D.C. (La Riviera) Madrid 20/03/22

Su paso por La Riviera y lo que seguro ocurrirá hoy en Razzmatazz, será recordado como una de esas noches memorables de las que en unos años, cuando asalten los cielos y sea difícil verles fuera de grandes formatos o encabezando festivales. Los que tuvimos la suerte de asistir afirmaremos con orgullo: “Yo estuve allí”.

Marlango (Acústicos Magníficos San Miguel) Málaga 20/03/22

En perfecta consonancia y armonía con el contexto de la velada, Marlango desplegaron un menú de sabroso maridaje entre las diferentes vertientes de su música, plasmada a lo largo de una carrera inquieta y con marcada personalidad en nuestros lares. Capaces de transitar entre el blues, la canción popular, el soul de ojos azules… con demostrada solvencia, el proyecto de Leonor Watling y Alejandro Pelayo ha cumplido quince años de su debut recientemente, y sigue destilando gotas de talento y distinción en sus contadas apariciones en vivo.

Quique González (Inverfest, Circo Price) 23/03/22

Mucho recorrido le queda a esta larga gira que comenzó en noviembre y que hasta mayo llevará a Quique González a muchos rincones del país. Si recala cerca de tu ciudad, no dudes en ir a a ver a uno de los compositores más grandes en castellano del SXXI.

Chucho (Inverfest, Sala El Sol) Madrid 24/03/22

El Chucho más amable nos recordó en el bis que cuando afila el colmillo lo afila de verdad, lanzándose a la yugular para enlazar una sucia y acelerada “Perruzo”, con “Inés Groizard”, tormenta sónica entre alaridos y distorsiones, que si hace año y medio nos hacía presagiar el fin del mundo amordazados en nuestras sillas de plástico, ahora nos sacudió y ayudó a elevarnos hasta el espacio intraexterior.

