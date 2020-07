U.S. Girls – Heavy Light (4AD / Popstock!)

Puso el listón muy alto la estupenda Meg Remy con su anterior disco In A Poem Unlimited (2018), pero la de Chicago sigue en racha confeccionando una de las carreras musicales más fascinantes del actual pop.

Inspirándose en una frase de Franz Kafka “A belief is like a guillotine. Just as heavy, just as light. “en este magnífico Heavy Light (4AD, 2020) continúa estableciendo espacios para la reflexión que interpelen al oyente a base de un discurso que reivindica el posicionamiento feminista, la crítica al sistema capitalista, y el apego al ideario ecologista.

Es un exuberante ejercicio de funk, soul y góspel elaborado en conjunto, casi se diría que en comuna. Se dice que todo el numeroso plantel de músicos se metió en el estudio, y fueron improvisando sobre la marcha un poco en plan Sly And The Family Stone. Con resultados mágicos.

Las canciones están compuestas por Remy aunque alguna está coescrita junto a Rich Morel como el caso de la triunfal gema que abre el disco, “4 American Dollars” un sinuoso soul al estilo Philly soul y mucho de Stevie Wonder, con versos impactantes como “It´s not personal, it´s business´/…Cash money´s going so out of style”. “Overtime, ésta escrita junto a Basia Bulat, aparece el saxo del sobrino del mítico Clarence Clemons, Jake Clemons, que aporta buenas dosis de groove panorámico.

La escenografía góspel aparece en “IOU” pespunteada a piano y un coro femenino que van acolchando unos inquietantes versos tales como “You Didn´’t choose to be born

and I never heard of anyone who has/… God don´t take sides but I do”; en “Born To Lose” el espectro de Patti Smith y la lounge music se divierten en apocalípticos escenarios de mentira institucionalizada mientras que “And Yet It Moves/Y Se Mueve” rezuma amor por la tropicalia bañada por sintes psicodélicos. El talento de esta mujer parece inagotable.

Escucha U.S. Girls – Heavy Light