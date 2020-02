Habrá doble disco de The Smashing Pumpkins en 2020

The Smashing Pumpkins confirman que el regreso con parte de su formación original va para largo. Los de Billy Corgan no solo han vuelto a los escenarios, sino que acompañan su reunión con nuevo material, que de momento nos han entregado su primera parte en un disco llamado Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

Los de Billy Corgan, que estuvieron presentando su disco en la última edición de Mad Cool, tienen listo nuevo material, que previsiblemente saldrá de las canciones que estuvieron grabando en la misma sesión de su último trabajo, que recordamos fue grabando en los Shangri La Studios de Malibú a las órdenes del mítico productor Rick Rubin, allí se registraron 30 canciones.

Corgan ha anticipado que lo nuevo de The Smashing Pumpkins llegará en 2020, lo ha hecho en el medio norteamericano Tenessean, en el que afirma:

“El anterior fue lanzado como un álbum formal, pero lo dije en ese momento, y lo dije en serio, a mis ojos, no era un álbum. No lo abordamos como nos hemos acercado a todos los álbumes que habíamos hecho, lo que es más como hacer una película. En muchos sentidos, este próximo es el primer álbum real (desde la reunión) en el que nos hemos preocupado y hemos hecho un clásico, “Vamos a tirarlo todo a la pared y ver qué pasa”. Llevo más de un año trabajando en ello. Actualmente tiene 21 canciones, y vamos a lanzarlo como doble este mismo año. Realmente, Este es el primer álbum desde que salió en Machina 2000. Aquí tanto James, como Jimmy y yo estamos centrados en trabajar en él durante mucho tiempo. Tiene una mayor base conceptual, y probablemente sea una franja más amplia de música. El último fue algo así como: “Saltemos, grabemos algunas cosas muy rápido y dejemos que sea lo que sea” … así que estoy emocionado por esto, porque estamos de vuelta en el carril del riesgo y de tratar de traer algo nuevo a la mesa, en lugar de simplemente imitar lo que nos caracteriza”.

Seguiremos informando.