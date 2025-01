Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Gary Louris – Getting older

(enlace a la noticia)

Mourn – Alegre y jovial / Verdura y sentimientos

(enlace a la noticia)

Julien Elsie – Same people

(enlace a la noticia)

Monteceneri – Call of the void

(enlace a la noticia)

Joe Crepúsculo – Hey

(enlace a la noticia)

Destroyer – Bologna (feat. Fiver)

(enlace a la noticia)

Andy Bell – I’m in love (feat. Dot Allison & Michael Rother)

(enlace a la noticia)

Squid – Building 650

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Joseph Nada – Fallen

Joseph Nada, enigmático artista de downtempo y avant-pop en castellano, ha publicado esta semana un nuevo sencillo. Su título es «Fallen» y se trata del segundo capítulo de su serie de lanzamientos conceptualmente interconectados. «Fallen», con su estilo etéreo y minimalista, envuelve al oyente en una atmósfera introspectiva y emocional realzada por una letra que reflexiona sobre la caída como preludio de un nuevo comienzo.

Papaya – Y ahora qué?

Papaya es una banda formada en 2014 por la canaria-chilena Yanara Espinoza (líder, cantante, guitarrista y autora de las canciones) junto a Miguel Aguas (bajo), Sebastián Litmanovich (producción, guitarras, teclados) y Andrés Morillo (batería). Esta semana han publicado su nuevo sencillo, «Y ahora qué?», una canción que trata temas duros y cotidianos al tiempo que desprende energía y un ritmo contagioso.

Lanuca – Madre de todas las demencias

El grupo valenciano Doctor Divago celebró el mes de noviembre de 2024 treinta y cinco años de trayectoria, y entre otras cosas lo hizo con un álbum recopilatorio editado por Club de Amigos del Crimen. En ese disco colaborativo se encontraba la hermosa versión que Lanuca hizo de «Madre de todas las demencias», una canción que desde esta semana tiene su propio vídeo obra de Ana Guallart.

Evripidis and His Tragedies – A little wiser

Evripidis and His Tragedies ha presentado esta semana «A little wiser», una canción que combina la euforia del europop con un enfoque algo introspección. Producida por Ian Catt (histórico productor de Saint Etienne), el tema nos hace bailar con un estilo que recuerda en cierta manera a los Pet Shop Boys más discotequeros.

Tu Otra Bonita – Cabeza de cartel

T.O.B. (Tu Otra Bonita) han publicado esta semana la canción «Cabeza de cartel», tercer tema que nos dan a conocer de su próximo EP, Asno. El título hace referencia a los artistas que copan las primeras líneas de los carteles de los festivales, al tiempo que hace mención a la voracidad de la industria y a la realidad de dedicarse al oficio musical. El riff de guitarra recuerda bastante a una de las canciones más conocidas de Franz Ferdinand, una banda habitual de las letras grandes de los festivales.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.