Madcool suma a Benjamin Clementine y Russian Red y revela horarios

Mad Cool Festival llega la próxima semana a Madrid. El festival se celebra los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio, (Espacio Iberdrola Music). Un cartel lleno de grandes nombres que incluyen a Dua Lipa, quien regresa a Madrid con nuevo disco bajo el brazo. Además de la presencia de The Smashing Pumpkins, Garbage, Pearl Jam, Greta Van Fleet, The Killers, Maneskin, Sum 41, Avril Lavigne, Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, Janelle Monáe, Tom Morello, Rels B, Soccer Mommy o Jet Vesper, y la reciente incorporación de Benjamin Clementine y Russian Red.

Ya puedes consultar los horarios de sus cuatro jornadas:

Los horarios oficiales se pueden consultar a través de la app de Mad Cool (disponible para Android y Iphone), que permitirá a los asistentes organizar su experiencia en el festival y planificar sus jornadas de manera óptima.

En esta nueva edición se ha reducido la cantidad de escenarios a un total de seis, lo que sin duda desempeñará un papel clave en la distribución y los flujos de movimiento dentro del evento, reduciendo las coincidencias en los horarios y contribuyendo a minimizar la contaminación acústica entre los diferentes escenarios.

Así queda el cartel de Mad Cool 2024

Abonos para Mad Cool 2024

PRECIOS

Abono normal – 210€ + gastos de distribución.

Abono VIP – 482€ + gastos de distribución.

Entrada de día normal – 89€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – 187€ + gastos de distribución.

La venta general de abonos y entradas de día está disponible desde www.madcooltickets.com