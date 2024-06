The Breeders comparten un concierto al aire libre

The Breeders han compartido una sesión en vivo filmada titulada ‘Live in Big Sur’. Esta interpretación íntima e improvisada se grabó durante su visita a la Henry Miller Memorial Library en Big Sur, California. La sesión, dirigida por James Brylowski y con ilustraciones del animador Pedro Eboli, muestra a la banda en su estado más orgánico.

“El otoño pasado, en la Henry Miller Library en Big Sur, nuestro concierto fue cancelado por la lluvia. El cielo se despejó justo al caer la tarde y alguien dijo: vamos al bosque. Así que en un bosquecillo de secuoyas tocamos algunas canciones para los zorzales ermitaños y los búhos moteados. Gracias a Mark Satterthwaite y su equipo por filmarlo.”

Después del lanzamiento de la edición del 30 aniversario de su emblemático álbum Last Splash el año pasado, la banda se encuentra actualmente de gira por el Reino Unido y Europa. La formación «clásica» del grupo compuesta por Kim Deal (voz, guitarra), Kelley Deal (guitarra, voz), Josephine Wiggs (bajo, voz) y Jim Macpherson (batería, voz), estará en nuestro país por partida doble, ya que aparte de su actuación en Mad Cool el 12 de julio, un día antes estarán en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Disfruta de ‘Live in Big Sur’ de The Breeders

Estas fueron las canciones interpretadas en ‘Live in Big Sur’:

«Divine Hammer»

«Do You Love Me Now»

«Drivin’ on 9»

«Invisible Man'»