Underworld comparten una actuación en Sydney

Underworld publicaban hace pocos meses su último disco hasta la fecha Strawberry Hotel, del que te comentábamos: «Empezar a degustar la última entrega de Underworld es entrar en una dinámica de tiras y aflojas marcados por los primeros minutos de escucha, sorprendidos por la tibia entrada de ese “Black Poppies” que baja las revoluciones que se le presupone a una vuelta de tantos años, o, por lo menos, que se espera.

Pero el truco reside ahí: tus pulsaciones ves que no pueden caer más cuando, sin darte cuenta, te encuentras sumergido en la tremenda “Denver Luna” y su posterior “Techno Shinkansen”, dos auténticos monumentos a sus raíces, una insignia de marca personal abocada a las grandes producciones del dúo, bebiendo directamente de la máquina del tiempo de aquellos gloriosos Dubnobasswithmyheadman (JBO, 1994) y Second Toughest in the Infants (JBO, 1996), de aquellas capas y sustratos sobre los que cimentaron un sonido hipnótico, percusivo, de voz sin temor a la espiral y a la pérdida de la noción del tiempo».

La banda de Karl Hyde y Rick Smith, acaba de compartir una actuación grabada en el Opera House de Sydney, en el que actuaron los pasados 30 y 31 de mayo y 1 de junio. Una serie de espectáculos con entradas agotadas celebrados durante Vivid LIVE 2024.

Las leyendas de la música electrónica nos regalan un documento grabado por Dave May y Pat Rohl de Tall Story Films, en el que hacen un repaso por los temas clásicos de todo su catálogo y comparten material nunca antes visto detrás de de las cámaras.

Disfruta la actuación de Underworld en Sydney