7 días en Muzikalia (semana del 14 de febrero)

ENTREVISTAS DE LA SEMANA

Chaqueta de Chándal: “Quizás lo que hacemos se acerca a escupir hacia arriba y que el escupitajo te caiga en la cara” Lee la entrevista completa aquí.

crek noarde: “El que se lo quiera currar perfecto, el que no que no cuente conmigo para que tengamos cierta intimidad. / este mundo está acelerando su desaparición, humanos incluidos, pero no lo veremos Crek ni yo” Lee la entrevista completa aquí

DISCOS DE LA SEMANA

Beach House – Once Twice Melody (Sub Pop / Bella Union)

Un disco que es difícil decirlo, pues estamos empezando el año, pero dudo que tenga demasiado parangón cuando finalice ¿Obra maestra? Hoy día da mucho vértigo decir eso, pero yo ahora mismo lo tengo en la punta de la lengua.

Carolina Durante – Cuatro Chavales (Sonido Muchacho / Universal)

Cuatro Chavales no esconde sorpresas y ahí radica su acierto. No es más ambicioso, ni pretende abrir su abanico de seguidores con llamativas colaboraciones, es simplemente una colección de canciones más elaboradas, mejor tocadas y con el mismo ímpetu que tuvo su debut.

Black Country, New Road – Ants From Up There (Ninja Tune)

Temas que desde las primeras escuchas, sitúan a Ants From There entre los trabajos más interesantes que una joven banda haya facturado en mucho tiempo. Son composiciones intrincadas en capas y capas que cambian y crecen, sin quedarse en un solo lugar durante mucho tiempo.

yeule – Glitch Princess (Beyonet Records)

Ella misma define su música, nada más y nada menos, como pop de estética gótico-renacencista, por aquello de hibridar la belleza pre-rafaelita y el romanticismo, mientras tiende puentes hacia las identidades no binarias.

Spoon – Lucifer On The Sofa (Matador Records / Popstock!)

Spoon no solo llevan décadas esquivando el fallo, sino que la aparente madurez en la que se encuentran inmersos sugiere que continúan mejorando a cada nueva entrega.

REPORTAJES DE LA SEMANA

Agujeros en las canciones. El viaje de ida y vuelta de Wilco

Esta es la historia de un viaje de ida y vuelta. De un grupo, sobre todo de un hombre, que se lanza al espacio para después regresar, pero no al espacio exterior, sino al interior, al pequeño abismo que habita en cada canción, a los silencios entre nota y nota, a la melodía que subyace en el fondo de un océano de ruido. Esta es la historia de Jeff Tweedy.

Las 15 mejores canciones de Siniestro Total (para despedirles)

Pensamos que es buen momento para reivindicarles con algunos de sus grandes temas. Una selección de trallazos de punk pop para celebrarles, recordarles y agradecerles.

CRÓNICAS DE CONCIERTOS

Nacho Vegas (La Rambleta) Valencia

Por fin, llegaba el momento de presentar el estimulante Mundos Inmóviles Derrumbándose (Oso Polita), en el que regresa a esas temáticas personales entre lo solemne y lo confesional, con espacio para la ternura y la denuncia social.

Bunbury (Palacio de los Deportes) Ciudad de México

El Palacio de los Deportes, tras casi 24 meses de haber sellado sus puertas debido a la peste del Coronavirus, volvería a estremecerse con un concierto bajo la hechicería de Enrique Bunbury para celebrar sus 35 años de carrera artística, en el que, sin duda, hizo cantar al unísono a miles de entes con su repertorio renovado y con sus grandes éxitos de diversas épocas.

León Benavente (Sala París) Málaga

Lo suyo se ha convertido ya en una celebración del poder de la música para agitar nuestras almas y remover nuestras conciencias en la que lo mejor es dejarse llevar hasta encontrarse rehuyendo las convenciones y abrazando el caos, cada vez más necesario para asumir el paso de los días que nos ha tocado vivir.

OTROS CONTENIDOS

