Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, aprovechando también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Belako – Profile anxiety (Crystal Fighters remix)

(enlace a la noticia)

Izaro & Zahara – Delirios

Izaro & Zahara – Delirios

Cupido – Santa

Cupido – Santa

Jack White – Fear of the dawn

Jack White – Fear of the dawn

Foals – 2am

Foals – 2am

Destroyer – Eat the wine, drink the bread

(enlace a la noticia)

Kurt Vile – Exploding like stones

(enlace a la noticia)

Cariño – No me convengo

Cariño – No me convengo

Future Islands – King of Sweden

Future Islands – King of Sweden

El Hijo – Burberry

El Hijo – Burberry

Capricornio Uno – Bajo este cielo

(enlace a la noticia)

Biznaga con ISA (Triángulo de Amor Bizarro) – Domingo especialmente triste

(enlace a la noticia)

Ana Curra – Aphrodita la Monarca

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Alice Wonder – La locura

Alice Wonder presentó el pasado día de San Valentín una canción titulada “La locura” que, precisamente, habla sobre la toxicidad que tienen algunas relaciones amorosas. Se trata del segundo single, tras “BOO”, presentado por Alice en menos de un mes tras la exitosa acogida de su último álbum Que Se Joda Todo Lo Demás. “La locura” se presenta con un vídeo dirigido por Adriana Adeva y protagonizado por Sofía Oria, Carlos Alcaide y la propia Alice Wonder.

Egon Soda – Ortigas

Egon Soda han publicado esta semana el sencillo “Ortigas”, segundo adelanto de su próximo disco Bellaurora que publicará Oso Polita en acuerdo con Panda Management. Su origen está en una carta de reconocimiento a la madre de Ferran, Pilar Gijón Ortigosa, aunque finalmente se convierte en un homenaje a todas las personas que cargan a sus espaldas con el peso de la vida.

Ivalva – Cuerpos flotantes

La banda barcelonesa Ivalva ha publicado esta semana “Cuerpos flotantes”, el segundo adelanto de su próximo disco Por Orden de Aparición. En “Cuerpos flotantes” colabora Morti (Fantástico hombre bala, Bushido, Exmundus, Skizoo e Inmune), figura y voz mítica del rock español. Los “cuerpos flotantes” con una alteración que afecta a la vista cuya imagen usan Ivalva para hablar de superación. La canción ha sido grabada en Shasta Daisy Produccions con producción de Àlex Nevado y masterización de Mario G. Alberni. El vídeo es obra de Guillem Pacheco.

The Grannies Band – Idiots and flags

The Grannies Band es una veterana banda valenciana que el próximo mes de marzo publicará su nuevo disco. Como adelanto, esta semana han lanzado un sencillo con videolyric titulado “Idiots and flags”. Se trata de la canción que abrirá su nuevo álbum A Side, que como su nombre da a entender tendrá una segunda parte que se llamará B Side. Tanto el sencillo como los discos saldrán publicados en plataformas digitales con Bonavena Música a través de Infinito Discos.

White Bats – Cynic

White Bats es un grupo del que te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día hace ya más de siete años. La banda madrileña debutó con un excelente EP homónimo y su single “Daylight, Sunset” llegó a superar las 300 mil reproducciones en Spotify. Ahora, tras cambios en la formación, White Bats regresan anunciando un nuevo álbum, Suzaku, y lanzando un nuevo sencillo titulado “Cynic”. Una canción con la que demuestran que, a pesar de los cambios, su potencia y su capacidad para crear melodías pegadizas sigue intacta.

Will Spector y los Fatus – Fondo de la muerte

Will Spector y los Fatus, grupo formado hace más de diez años en Barcelona, regresa con un nuevo sencillo que anticipa el que será su tercer álbum tras Bicáberut! (2012) y Arriba de Bien (2015). Su nuevo disco se titulará La Llama y será co-editado por los sellos Magic in the Air y Magic Mountain después del verano. El sencillo que ha visto la luz esta semana, “Fondo de la muerte”, lo hace acompañado de un videoclip dirigido por Miki Velilla y producido por Base Camp Productions.