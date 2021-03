Se reedita ‘Alegrías’ de Howe Gelb & A Band Of Gypsies por su 10º aniversario

Eureka, la discográfica de Fernando Vacas, vuelve con una reedición de “Alegrías” de Howe Gelb & A Band Of Gypsies (recuerda nuestra reseña aquí). El ya clásico disco de fusión flamenco-blues, ya está disponible en formato digital a través de este enlace y también en formato físico en una edición deluxe.

Esta reedición, que es una celebración en toda regla, incluye dos temas inéditos, “Crazy To Love You” y “Rain and Thunder”.

“Para mí Alegrías marcó un antes y un después en mi carrera. Antes de ese disco, era el de Flow o el de las Prin´lalá. Después, encontré mi sitio como músico y ahí sigo, empeñado en darle siempre una vuelta al arte jondo y enfrentarlo a otros sonidos. Es curioso que tenga que llegar un americano y te ponga a hacer las paces con el flamenco. Pero fue así.” – Fernando Vacas.

Según te contábamos hace 10 años:

“Alegrías, llamado así por la pintura de Julio Romero de Torres que adorna su portada, fue gestado durante dos años en los estudios Eureka cordobeses, propiedad de Fernando Vacas, impulsor del proyecto. Vacas, productor y músico responsable de Flow o Prin´ La Lá, además de descubridor de Russian Red, fue reclutando a esa Band of Gypsies, con Raimundo Amador al frente y que cuenta con músicos tan variopintos como Lin Cortés, Juan Fernandez “Panki”, Antonio Fernandez “Añil”, Ramos, Thøger T. Lund o las voces de Rakel Winchester, Paqui Heredia, Pájaro o Lonna Kelley.

Juntos dan forma esta rara avis plagada de contrastes, cuyas canciones aparecen adornadas tanto de pedal steel o pianos, como de cajones, palmas, guitarras y coros flamencos; trasladando el desierto de Texas a Andalucía y viceversa. “4 Door Maverick’”, el single “Uneven Light of Day”, “Notoriety”, “Blood Orange”, “Broken Bird & The Ghost River”, “(There Were) Always Horses Coming” o la curiosa “The Ballad of Lole y Manuel” cantada en castellano, son buena muestra de ello”.

Escucha ‘Alegrías’ de Howe Gelb & A Band Of Gypsies