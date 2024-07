Brigitte Calls Me Baby adelantan ‘Too Easy’

Este mismo viernes se debuta el que será primer disco de Brigitte Calls Me Baby, que llega con el título de The Future Is Our Way Out, que sigue a un EP de debut, This House is Made of Corners, con ecos melodramáticos a lo Morrissey, el arrojo de los primeros The Strokes y la fuerza prometedora de un grupo con todo el potencial para brillar.

La banda de Chicago avanzan un nuevo sencillo, “Too Easy”, donde se desliza hacia un momento de majestuosidad new-wave construida sobre tonos de guitarra fugaces y ritmos oscuramente palpitantes, y la voz de Wes Leavins adquiriendo una grandeza casi operística mientras cuestiona la confiabilidad de la memoria y la durabilidad del amor.

Escucha ‘Too Easy’ de Brigitte Calls Me Baby