Especial: 10 años del día en el que un disco de U2 se coló en los iPhone del planeta

Se cumplen 10 años desde que U2 y Apple decidieran meter un disco en todos los iPhone del mundo. El 9 de septiembre de 2014 coincidiendo con la presentación del iPhone 6, la banda irlandesa y Tim Cook anunciaban que Songs Of Innocence (2014) podría escucharse y descargarse a través de la plataforma digital iTunes, de manera exclusiva para Apple hasta el 13 de octubre, fecha en la que llegaría a las tiendas.

El disco se ponía a disposición de 500 millones de ordenadores de todo el mundo, por un montante cercano a los 100 millones de dólares. Una jugada maestra para U2, quienes ya por entonces aquejaban una seria falta de credibilidad y visibilidad, además de unas menguantes ventas de discos. Como decíamos entonces: «los irlandeses no hubieran conseguido nunca ese impacto ante unos fans cada vez menos interesados en su música cuando la manera de consumirla hoy en día es tan diferente a la de sus épocas gloriosas. El éxito estaba garantizado, al menos en eso que llaman notoriedad».

Recordemos el anuncio de U2 en iTunes:

Analicemos las cifras. Un mes después de regalarse, el disco fue descargado por 26 millones de personas, un 5% de ellos, lo que puede parecer poco, pero según comentaban en The Guardian, la discografía de la banda de Bono, The Edge y compañía había conseguido 14 millones en los 11 años que lleva el servicio activo, con lo que el impacto fue considerable. Recordemos que su anterior referecia No Line On The Horizon (2009) apenas llegó al millón de copias vendidas.

Como decimos una jugada maestra para U2, pero no para su reputación. La intrusión generó una gran polémica, y Apple tuvo que emitir un comunicado días después, dando instrucciones para su eliminación. El disco llegó a mucha gente, pero su repercusión fue bastante discreta. Ni ellos han vuelto a tener esa visibilidad, ni se ha repetido una jugada similar en la marca de la manzana.

Bono ha manifestado en más de una ocasión que U2 desde los 90 se están convirtiendo en un grupo intrascendente en incluso el pasado año habló así de lo que debería ser su nuevo álbum: «debemos encontrar 10 pistas que estén a la altura. Es nuestra razón de existir. Si no es así, U2 debería irse a la mierda. Movimientos de megalomanía como éste, lanzar un disco cuádruple de reinterepretaciones tan terriblemente aburridas como las de Songs Of Surrender (2023), anunciar una residencia en Las Vegas sin Larry Mullen Jr., canciones como «Your Song Saved My Life» o «Ahimsa» o su discografía desde No Line On The Horizon (2009), son culpables de que cada nuevo paso sea acogido por el público con una mezcla de irritación y desdén hacia ellos. Cualquier gira que monten será un éxito, pero si hablamos en términos de creatividad, eso es otro cantar.