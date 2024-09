Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Tindersticks – Always a stranger

Venga, Bea – Me cago en tus muertos

Caliza – Nunca le pida que diga la verdad

Bryan Ferry – Star (feat. Amelia Barratt)

Kim Deal – Crystal breath

Kim Gordon x Model Home – Razzmatazz

The Smile – Foreign Spies / Zero Sum

Karavana – Pastillas

Sophie – Exhilarate (feat. Bibi Bourelly)

Amaral – Ahí estás

Primal Scream – Deep dark waters

Love of Lesbian, Zahara – Tesis

Godspeed You! Black Emperor – Grey rubble / Green shots

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

ATK EPOP feat. Michi S – Dime

Tal como te contamos a principios de agosto, en los últimos meses el productor sevillano ATK EPop ha venido realizando una serie de lanzamientos. En concreto ha publicado dos EPs y una serie de sencillos, en algunos de los cuales ha colaborado con la cantante venezolana Michi S. El último de esos sencillos se titula «Dime» y ha salido esta misma semana.

Koko-Jean & The Tonics – Frank’s zone

Koko-Jean & The Tonics están de vuelta con un nuevo sencillo, Frank’s zone», segundo adelanto del que será su segundo disco, Love Child, previsto para el 18 de octubre en Buen Ritmo. Una canción de protesta contra la realidad urbana decadente y olvidada de Barcelona, en contraste con la sociedad elitista que la rodea. Para ello se presenta a un personaje, Frank, que reclama justicia y equidad.

Los Bengala – TDA

Los Bengala se han tomado su tiempo, nada menos que siete años, para darle continuación a su segundo álbum. El próximo 27 de septiembre publicarán su nuevo trabajo, Peligro de Extinción, esta vez de la mano de Oso Polita. Tras un primer adelanto, hace dos meses, esta semana han lanzado una nueva canción titulada «TDA».

The Cat Empire – Blood on the stage

Los australianos The Cat Empire vienen de triunfar en su última gira europea y ya están preparando sus próximos conciertos, con las entradas ya agotadas, en su país de origen. Al mismo tiempo esta semana han anunciado su nuevo álbum, Bird in Paradise, para el 7 de marzo de 2025. Un disco que incluirá su anterior sencillo, «La gracia» (que ya te presentamos en nuestras canciones de la semana), así como un nuevo tema que acaba de ver la luz: «Blood on the stage».

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.