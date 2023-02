Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Undying Sun – Untended light

The Van Pelt – Image of health

Viktorija Pilatovic – Hymn

El Faro – Algo bueno

Severine Beata – La era del trance

James Holden – Common land

Neil Young & Crazy Horse – You will never know

Tulsa y Verde Prato – Ni ez naiz Penelope

Suede – Because the night

Ulises Messner – Vamos a perdernos

Everything But The Girl – Caution to the wind

Monteperdido – No estoy bien

El Cuarto Verde – Tourmalet

Surfin’ Bichos – Máquina que no para

Verchili – Búscame

Bunbury – Invulnerables

The National – New Order T-Shirt

Chvrches – Over

Hermetic Delight – Tied up

Charlie Cunningham – Shame I know

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Daniel Haaksman – Bruja

El productor alemán Daniel Haaksman publicará próximamente Sonido Lava, su cuarto álbum de estudio, con Man Recordings. Como avance, esta semana ha publicado «Bruja», un sencillo que combina sonidos electrónicos con ritmos latinos. En «Bruja» colabora la cantante chilena Malagüera a la voz, y el grupo colombiano Los Bulldozer a las guitarras. El tema se presenta con su propio videoclip oficial que ha sido dirigido por el director berlinés Johannes Wachsmuth.

Soyla – Robots

La banda barcelonesa Soyla, encabezada por Micky Laborde y Jordi Pegenaute, presentó hace unos días su nuevo sencillo, «Robots». Una canción que cuenta con la colaboración de la banda A Cámara Lenta. «Robots» es una crítica a toda la basura televisiva que nos hacen comer dia a dia. Es la segunda colaboración que presentan después de la lanzada hace unos meses junto a Jere, y formará parte de un EP que incluirá muchas más colaboraciones. En breve también presentarán fechas de gira por España.

Bravo Lahoz – Síndrome de adivino

Bravo LaHoz ha publicado esta semana el sencillo «Síndrome de Adivino», anticipo del segundo álbum del solista madrileño que verá la luz el 10 de marzo. Una canción hipnótica y de aire casi místico que habla de agoreros, visionarios y profetas diversos que emiten sus augurios sin ningún rubor. El vídeo, realizado por el propio artista en colaboración con Carmen González, presenta a diversos personajes delirantes proyectados sobre la pared de fondo.

I Am Dive – Crooked narrative

Tal como te comentamos hace unas semanas en esta misma sección, I Am Dive publicarán su quinto disco a lo largo de 2023. Un disco del que planean lanzar hasta seis sencillos de adelanto. El primero ya salió en su momento en nuestras canciones de la semana, y hoy os traemos el segundo, «Crooked narrative». Una canción con sintetizadores que suenan potentes pero melancólicos. I Am Dive estarán el próximo 17 de marzo en la sala Aliatar, en Granada, junto a Matsu.

The Nude Party – Cherry red boots / Somebody tryn’ to hoodoo me

Desde hace unas semanas te venimos anunciado en Muzikalia el lanzamiento de un nuevo álbum de The Nude Party. El disco se titulará Rides On y saldrá el 10 de marzo con el sello New West Records. A principios de mes te mostrábamos su último sencillo, «Hard times (all around)», pero con el disco a punto de salir los californianos todavía han tenido tiempo de lanzar no uno, sino dos sencillos simultáneos: «Cherry red boots» y «Somebody tryn’ to hoodoo me». Incapaces de escoger uno de ellos para nuestras canciones de la semana, aquí os traemos los dos.

Florent y Yo – Rumba de mi estado de alarma

Hace algo más de un mes os presentamos en Muzikalia el nuevo proyecto de Florent, guitarrista de Los Planetas, como solista: Florent y Yo. Esta primavera publicará su primer álbum en solitario que saldrá con El Volcán Música. Como segundo adelanto, esta semana se ha lanzado como sencillo «Rumba de mi estado de alarma», canción que cuenta con la colaboración de Alicia Díaz en la letra y la producción del propio Florent junto a Carlos Díaz.

Blaue Blume – Mood

El grupo danés Blaue Blume, del que te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día, ha publicado dos sencillos en apenas quince días. Del primero, «Crush», te informamos en su momento en nuestra lista de las canciones de la semana. Hoy volvemos a hacer lo mismo con «Mood», otra canción de los daneses en su estilo emotivo y reflexivo que, en este caso, se ocupa del delicado tema de la ansiedad y cómo intentamos no hacer sufrir a los demás con nuestro problema.

¡LO QUE HAY QUE OÍR! TOP 25 MUZIKALIA

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.