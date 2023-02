The Van Pelt vuelven con ‘Artisans & Merchants’ veinticinco años después

Después de una espera de veinticinco años, los seguidores del grupo de culto de Nueva York, The Van Pelt, podrán disfrutar de su próximo disco titulado Artisans & Merchants, que saldrá a la venta el 17 de marzo. El álbum estará distribuido por Spartan Records en Estados Unidos y Canadá, Gringo en Reino Unido y La Castanya en Europa y el resto del mundo.

Artisans & Merchants ha sido grabado y masterizado por Jeff Zeigler (The War On Drugs, Kurt Vile) en los estudios Uniform Recording de Filadelfia. Contará con colaboraciones de músicos como Nate Kinsella de Cap’n Jazz y Ted Leo, entre otros. Este no es un simple álbum de reunión, sino una auténtica vindicación. Para los seguidores de la banda, escuchar Artisans & Merchants es como encontrarse con un amigo íntimo después de años sin verlo, un amigo con el que solías compartir interminables charlas y cervezas. Ahora es mayor, ha cambiado y en cierta manera, te preocupa, pero sigue siendo la misma alma única de siempre.

Además, el grupo ha presentado un adelanto del disco con el sencillo «Image Of Health», una canción que encapsula todo lo especial y único del sonido de The Van Pelt. Las guitarras burbujeantes, las baterías energéticas y la apasionada voz y prosa del vocalista Chris Leo muestran a una banda en su mejor momento.

Escucha ‘Image Of Health’ de The Van Pelt