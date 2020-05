Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunos de los tema de los que te hemos ido informando a lo largo de la semana, y también de aprovechar para presentarte alguna que otra novedad. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Manolo García – Somos levedad

(enlace a la noticia)

Bauer – Superhéroes

(enlace a la noticia)

Ginebras – Vintage

(enlace a la noticia)

C. Tangana – Guille asesino

(enlace a la noticia)

nostalgia.en.los.autobuses – Las tumbas de los escritores

(enlace a la noticia)

Ricky Falkner / Núria Graham – Ardara

(enlace a la noticia)

Leone – Nuevo día

(enlace a la noticia)

Fred Fredburger – Tardes de sol

(enlace a la noticia)

Groove Armada – Get out on the dancefloor

(enlace a la noticia)

Cut Copy – Love is all we share

(enlace a la noticia)

Hermanos Cubero – 11 de mayo

(enlace a la noticia)

Bon Iver – PDLIF

(enlace a la noticia)

Cariño – Te brillan

(enlace a la noticia)

Tilde – Desapego

Desapego by Tilde

(enlace a la noticia)

Mirémonos – Quiero más

(enlace a la noticia)

Alison Mosshart – It ain’t water

(enlace a la noticia)

Laraaji – Temple of the new light

(enlace a la noticia)

Sandy & Francis – Chico mono

(enlace a la noticia)

Tulsa – Yo no nací así

(enlace a la noticia)

Cupido – Tu foto

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Joel Sarakula – Midnight driver

Joel Sarakula, el músico australiano residente en Londres, especialista del Soft-Rock, Soul y Disco, vuelve con su cuarto álbum del que pronto te hablaremos con más detalle en Muzikalia. Diez nuevas canciones donde el músico australiano desarrollara un estilo lírico más profundo e introspectivo que sus trabajos anteriores mientras elogia la amistad, el amor y la soledad. En Companionship, que así se llama lo nuevo de Sarakula, el compositor desarrolla su querencia por el chill-out, lo vintage, los sintetizadores analógicos. Un buen álbum que incluye esta “Midnight driver”.

Vargas Blues Band – Spanish wine

Javier Vargas se ha ganado el derecho a ser considerado una leyenda viva de la guitarra eléctrica en nuestro país. Nada menos que 24 discos de estudio, ocho álbumes de platino, giras internacionales y actuaciones con los más grandes durante casi tres décadas de trayectoria es una excelente carta de presentación. Ahora, tras publicar en 2018 King of The Latin Blues y en 2019 Move On con el proyecto Vargas & Jagger, regresa ahora junto a su Vargas Blues Band con Del Sur, un disco de 12 temas de blues latino. Entre ellos está “Spanish wine”, primer single del disco cuyo vídeo se ha estrenado hace pocos días.