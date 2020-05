Cut Copy están de vuelta con nueva música

Cut Copy regresan a la actividad con un single con el que, suponemos, adelantan un nuevo álbum.

Tres años después de Haiku From Zero, llega “Love Is All We Share” con la que El proyecto de Dan Whitford al que se le suman el guitarrista Tim Hoey, el batería Mitchell Scott, y el bajista Ben Browning vuelven a hacernos vibrar como acostumbran.

La banda continúa haciendo gala de esa capacidad para entregarnos adictivas piezas de synth-pop.

Así suena lo nuevo de Cut Copy que viene acompañado de este vídeo realizado por Takeshi Murata.