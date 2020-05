‘Yo No Nací Así’, nueva canción y videoclip de Tulsa 

Ya disponible en todas las plataformas ‘Yo No Nací Así’, la nueva canción y videoclip que nos regala Tulsa al no poder subirse al escenario de La Plaza Mayor a celebrar San Isidro.

De nuevo con la producción de Angel Luján y la colaboración de Charlie Bautista, grabada en los Estudios Reno de Madrid y mezclada por Luca Petricca, es una canción pop de sintetizadores y guitarras que recuerda a la luminosidad de ‘La Calma Chicha’.

El videoclip fue realizado por María Pérez Sanz, autora del documental ‘Malpartida Fluxus Village’ y a punto de estrenar ‘Karen’, su nueva película sobre Karen Blixen. En él funde realidad y ficción, juega a la identificación con personajes emblemáticos como Juana De Arco y a la convivencia con las brujas y los demonios de Häxan. Momentos de una vida a uno y otro lado de la pantalla.

Tulsa era una de las artistas confirmadas para las fiestas de San Isidro de este año en Madrid. Ella y su banda iban a estar sobre el escenario de la Plaza Mayor. Por ello, en San Isidro, nos regala nueva canción y videoclip.

“‘Yo No Nací Así’ no surge en el confinamiento, aunque podría hablar de él. El encierro lleva consigo algo así como una suspensión del tiempo que nos invita a visitar el pasado y no siempre nos reconocemos en quienes hemos sido o en quienes somos ahora.”

Miren Iza (Mayo 2020)