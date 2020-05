Groove Armada anuncian su primer disco en 10 años

Groove Armada han conseguido convertirse en una banda de referencia en la escena electrónica y dance internacional, tras cosechar diez números uno en Reino Unido, tres nominaciones a los Grammy o éxitos como ‘Superstylin’, ‘Song 4 Mutya (Out of Control)’, ‘I See You Baby’ y ‘At The River’. Tras las insinuaciones sobre nuevo material, el dúo ha compartido hace unos días el primer single de su nuevo álbum junto con un videoclip.

El dúo (Tom Findlay y Andy Cato), comparten su nuevo single ‘Get Out On The Dancefloor’. Un track que adelanta el esperado nuevo álbum ‘Edge of the Horizon’ que se publicará este año más adelante, el primer trabajo largo de estudio desde el histórico “Black Light”.

‘Get Out On The Dancefloor’ presenta a uno de los colaboradores clave en “Black Light”, Nick Littlemore (Empire Of The Sun, Pnau, que consigue una voz fluida en la canción que converge con las capas de grooves características del sonido de Groove Armada, creando una energía única e infecciosa que suena casi al sonido krautrock de Talking Heads. El dúo ha acumulado cientos de extractos de vocales de Littlemore, y los han editado meticulosamente para convertirlo en algo fresco y brillante.

“Mientras repasaba las grabaciones de Nick, me di cuenta de que había muchas frases cool y un gran archivo de referencias que podíamos utilizar. Llevó bastante tiempo encontrar el orden adecuado, pero una vez que encontramos la frase ‘Get out on the dancefloor’, lo sentimos vibrar. Ajustar la música bajo las vocales fue la parte más sencilla”.

El vídeo presenta varias apariciones con actuaciones de diferentes superfans de Groove Armada, grabados desde el confinamiento en todo el mundo. Entre ellos están la actriz estadounidense Rose McGowan, la cantante británica Sophie Ellis o el también inglés Drag Star Davina del Campo, junto con un auténtico ejército de los mayores nombres en TikTok.

Aunque Grove Armada han permanecido activos en los últimos años con dj sets, actuaciones especialmente seleccionadas y el recopilatorio “Twenty One Years”, la perspectiva del lanzamiento de un nuevo trabajo parecía improbable. Todo esto cambió cuando el dúo subió al escenario para actuar en el Boomtown Festival para 40.000 personas, donde fueron totalmente abrumados por la reacción de sus fans de siempre al igual que el público que los escuchaba por primera vez.

Junto con el ánimo de los fans y sus diferentes intereses, además de por la naturaleza ecléctica de la música de baile, Groove Armada habían planeado finalizar algunas canciones que quedaban pendientes de las sesiones de grabación de “Black Lights”. Sin embargo, a medida que pasaban tiempo juntos en el estudio, esta idea original evolucionó y se transformó en algo nuevo. El resultado es una colección de canciones que prueban la fusión de un estilo con claras influencias del sonido electro con la energía de una banda en directo que permanece más que nunca en este nuevo trabajo.

El proceso de grabación para este nuevo material es la antítesis comparada con la compleja agenda que desarrollaron cuando grabaron “Black Light”. Cato vive actualmente en Francia, donde trabaja en un proyecto sostenible de agricultura ecológica, ambos miembros suelen trabajar el material por separado o con algunos colaboradores antes de reunirse en Londres (en el estudio casero de Tom Findlay o en Miloco Studios), para trabajar juntos en varios días intensos de sesiones de estudio.

Para Groove Armada: “Cuando estamos en el estudio, lo afrontamos en un modo super intenso, pero son unas risas” comenta Andy Cato. “Es como si el resto del mundo se apagara y es cuando juntos conseguimos que nuestras ideas se hagan realidad. Es pura diversión y siempre lo ha sido. La parte fundamental es que nos gusta pasar tiempo juntos y hacer música”.