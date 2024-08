Pulp estrenan canción en directo, ‘A Sunset’

Pulp volvieron a los escenarios el pasado año siguiendo la tradición de hacerlo cada década. Recordemos que se separaban en 2002 tras la gira de We Love life (2001) volviendo una década más tarde para unos conciertos conmemorativos que culminarían en su ciudad natal en 2012. Una actuación que reflejaron el el recomendable documental Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets.

Han vuelto juntos otros 10 años después para volver a disfrutar en el escenario de Jarvis Cocker, el baterista Nick Banks, la tecladista Candida Doyle y el guitarrista Mark Webber que para la ocasión han vuelto acompañados por la mayoría de la banda en solitario de JARV IS, incluyendo al bajista Andrew McKinney (el bajista de Pulp, Steve Mackey, falleció a principios de este año), Adam Betts en los teclados y la percusión, y Emma Smith en la guitarra y el violín.

En estos conciertos han llegado dos canciones nuevas, «Hymn Of The North», originalmente escrita como una canción en solitario de Jarvis Cocker para la obra de teatro de 2019 titulada Light Falls y la spectoriana «Background Noise». En 2022, Jarvis Cocker se unió a su ex compañero de banda Richard Hawley, para cantar a dúo una nueva canción que escribieron juntos llamada “A Sunset”. El pasado domingo hicieron lo propio juntándose de nuevo sobre el escenario del Festival Flow de Helsinki junto al resto de sus compañeros.

¿Nuevo EP / disco a la vista? Crucemos los dedos.

Escucha ‘A Sunset’ de Pulp

Foto Pulp: Fernando del Río