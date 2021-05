Especial: Creation Stories: el biopic de Alan McGee

“¿Por qué cerré Creation Records? Porque era mío. Yo lo creé y yo le puse fin. Nadie salió malparado. La mayoría de bandas volvieron a fichar por Sony, ya no necesitábamos a Creation. Creé el mayor sello independiente de la nada. Descubrí y fiché a la mejor banda del mundo y resucité una industria que estaba agonizando. Las ventas de Cds aumentaron un 89% entre 1989 y 1999 gracias a mi trabajo. Y las ventas de discos internacionales aportaron a Reino Unido en ese periodo más ingresos que la industria del automóvil. Mis bandas lograron eso y Pulp, Blur, Radiohead, se aprovecharon. Enganché al país al éxtasis y la música de baile y luego a la coca y el rock and roll”.

Este speech de Alan McGee en la parte final de Creation Stories resume los logros de uno de los personajes claves para entender el desarrollo de la música independiente de tres décadas gloriosas, cuya vida relata este biopic que se estrena estos días. Un film que nos deja con una sensación agridulce, una especie de oportunidad perdida, ya que pasa por hechos conocidos de una manera demasiado superficial. Una pena, porque tenía todos los ingredientes para ser algo más de lo que finalmente ha sido.

Basada en el libro The Creation Records Story: Riots, Raves And Running A Label escrito por Alan McGee en 2001, dirigida por el responsable de la interesante Telstar: The Joe Meek Story (2009) Nick Moran y guionizada por el escritor Irvine Welsh (Trainspotting), la película se queda a medio camino de donde llegó un film hermano como la recomendable 24h Party People (2002, Michael Winterbottom) que nos contaba las aventuras de Tony Wilson, sus bandas, Factory Records y The Haçienda.

Con un tratamiento parecido, un ritmo frenético y una brillante banda sonora -cómo no- , Creation Stories arranca en el Glasgow de los 70 donde McGee, interpretado de joven por Leo Flanagan y ya de adulto por Ewan Bremner (Spud en Trainspotting), pronto dejará clara su pasión por la música y el dinero. Conoceremos a sus amigos de la infancia Bobby Gillespie y Andrew Innes, veremos a través de sus ojos cómo un fanático el glam de Bowie o T. Rex queda epatado con los Sex Pistos y su histórica entrevista con Bill Grundy en la BBC, entrando de cabeza en el punk. Pronto todo se convertirá en un pequeño batiburrillo en clave cómica, donde acompañaremos a un histriónico y brillante Bremner por muchos de esos hitos que ya conocíamos de documentales como Upside down (2009) o Supersonic (2016).

Asistiremos al nacimiento de Creation Records, sello inspirado por el impulso de esa maravillosa anomalía llamada Television Personalities, banda de Dan Treacy. Y a partir de ahí, ya conocen el fenómeno The Jesus and Mary Chain, la ruina del Loveless de My Bloody Valentine, el acid house y Screamadelica, el descubrimiento y la eclosión de Oasis… luces y sombras, éxitos y fracasos y muchas adicciones.

Narrada en modo flashback desde una entrevista del McGee maduro y mezclando imágenes reales con actores, veremos al director del sello continuamente acompañado por reconocibles personajes de los que nos encantaría conocer su historia, pero nos quedamos con las ganas. Hay grandes olvidados y grupos capitales de Creation a los que se les escucha de pasada; pero a pesar de ello, es una entretenida hora y media con la que volver a recrear las peripecias de muchos de nuestros ídolos.

Estas son las canciones que escucharemos en Creation Stories