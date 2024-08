Se acerca la gira de The Tallest Man On Earth

The Tallest Man On Earth nos visita para presentar las canciones del que ha sido su último trabajo, Too Late For Edelweiss (2023). Es un tálbum en el que por primera vez ha grabado con ambiente de banda. “Toda mi carrera he sido un DIY, principalmente alimentada por la sensación de que no sabía lo que estaba haciendo, así que simplemente hacía todo yo mismo”, ha dicho. Pero ahora, añorando la energía que solo se libera al crear junto con otros, Matsson ha invitado a sus amigos a venir a jugar. Lo ha producido Nick Sanborn (Sylvan Esso) e incluye contribuciones de Ryan Gustafson (The Dead Tongues) a la guitarra, lap steel y ukelele, TJ Maiani a la batería, CJ Camerieri (Bon Iver) a la trompeta y trompa, Phil Cook al piano y órgano, Rob Moose (Bon Iver, yMusic) en cuerdas y Adam Schatz en saxofón.

El proyecto del sueco Kristian Matsson, ha destacado como una figura clave en el folk escandinavo durante los últimos quince años. Su tercer álbum, There’s No Leaving Now (2012), consolidó su estatus, aunque ya había sorprendido con su debut Shallow Grave (2008), que, sin ironías, evocaba la esencia de Bob Dylan y conectaba los sonidos tradicionales con una sensibilidad moderna. Tras ampliar su audiencia con The Wild Hunt (2010), Matsson exploró su lado más personal en Dark Bird Is Home (2015), un álbum influido por su divorcio, y el primero grabado y presentado en directo con una banda. En 2018, lanzó el proyecto When The Bird Sees The Solid Ground, una serie de cinco canciones con videoclips dirigidos por él mismo. En abril de 2023, regresó con su sexto álbum, «Henry St.», producido por Nick Sanborn y enriquecido con contribuciones de músicos como Ryan Gustafson, CJ Camerieri y Rob Moose, entre otros.

Ahora llega a nuestro país con cinco fechas.

Toma nota de los conciertos de The Tallest Man On Earth:

3 Sep 2024 · BARCELONA · Sala Apolo – Entradas

4 Sep 2024 · VALENCIA · La Rambleta – Entradas

5 Sep 2024 · MADRID · La Riviera – Entradas

6 Sep 2024 · SANTANDER · Escenario Santander – Entradas

7 Sep 2024 · VIGO · Auditorio Mar de Vigo – Entradas