Después del paréntesis vacacional del pasado domingo, volvemos a nuestra costumbre de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Halsey – Lonely is the Muse

(enlace a la noticia)

Maxïmo Park – Quiz Show Clue

(enlace a la noticia)

Chuck Prophet – Sugar into water / In the shadows (for Elon)

(enlace a la noticia)

Lady Gaga, Bruno Mars – Die with a smile

(enlace a la noticia)

Alan Sparhawk – Get still

(enlace a la noticia)

Fontaines D.C. – In the modern world

(enlace a la noticia)

Pet Shop Boys – Feel

(enlace a la noticia)

Laura Marling – No one’s gonna love you like I can

(enlace a la noticia)

Geneva Jacuzzi – Laps of luxury

(enlace a la noticia)

Amyl and the Sniffers – Chewing gum

(enlace a la noticia)

Go Betty Go – Party at sea

(enlace a la noticia)

<<rinôçérôse>> – Awake

(enlace a la noticia)

Toño Martín – No tengo nada

(enlace a la noticia)

Pixies – Oyster beds

(enlace a la noticia)

Coldplay ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI – We pray

(enlace a la noticia)

Lol Tolhurst y Budgie – A forest (live on KEXP)

(enlace a la noticia)

Bunbury – La última curda

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Gabriel Ríos – La bolsa

Gabriel Ríos es un cantautor y productor puertorriqueño que, después de pasar un tiempo en Bélgica, reside actualmente en Valencia. En 2003 se dio a conocer con el álbum Ghostboy. En su último trabajo, Fiore, con colaboraciones como la de Devendra Banhart, se acercó a un sonido gótico caribeño. Ahora prepara nuevo disco, Playa Negra, del que ha avanzado varios sencillos. Entre ellos está «La bolsa». En noviembre Gabriel estará presentando sus nuevas canciones en Madrid, Valencia y Barcelona.

B.O.W. (Brotherhood of Wolves) – Black Hole

B.O.W (Brotherhood of Wolves) han lanzado esta semana el tercer sencillo de su álbum Lost in This World, cuarto de su trayectoria. En «Black Hole», canción en la que ofrecen un registro más contundente, el grupo ahonda en el tema de las relaciones tóxicas comparando con un agujero negro la atracción que sentimos hacia quien nos hace dependientes emocionalmente. Finalmente, «Black Hole» nos invita a escapar de esas situaciones y buscar el equilibrio anímico.

Monteavaro – León

Monteavaro es un grupo formado, a caballo entre Málaga y Madrid, por Sergio, Mode, Kun, Paco, Fede y Antiñolo. Hasta ahora han publicado cinco discos, el último de ellos titulado Nuevas Dependencias. Ahora se encuentran preparando un nuevo álbum del que han avanzado dos sencillos. El último, esta semana, se titula «León».

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.