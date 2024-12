Balance 2024: Los contenidos más leídos en Muzikalia

02. The Cure – Songs Of A Lost World (Fiction / Universal)

Desde la magna y atmosférica apertura de “Alone” todo cobra sentido. Fue escuchar el adelanto, encajar el impacto inicial y rendirse ante una canción que como es habitual en el conjunto, ejerce como llave maestra ante lo que está por venir. Como el tema de amor «And Nothing Is Forever», proeza incontestable bañada en cuerdas y piano que mira de tú a tú a joyas como “Pictures Of You” y relata la promesa rota de acompañar a alguien hasta sus último aliento. Junto a ellas, prodigios de pop retorcido pero creciente como otra de sus perlas, “A Fragile Thing”, o una siniestra «Warsong» que precedida por un órgano muy “Untitled”, muta entre densos colchones sónicos mientras “nos decimos mentiras para ocultar la verdad y odiarnos a nosotros mismos”. También están ahí la pesada y cáustica «Drone:Nodrone», el crudo lamento de «I Can Never Say Goodbye», preciosa letanía entre pianos y arreglos de los que mecen, que aborda con amargura la muerte del hermano mayor de Robert Smith, o esa curiosa «All I Ever Am», pieza mutante que se desliza a través del genial pulso de Simon Gallup. El cierre no puede estar más arriba, “Endsong” mira de tú a tú a la propia mortalidad: “todo se ha ido, no queda nada de todo lo que amaba”, volviendo al inicio del disco y atravesándonos con su atronadora base rítmica y todas las capas que van completando un puzzle memorable.

01. Entrevistamos a Fontaines D.C. por ‘Romance’

En una cálida tarde de mayo, tuvimos la oportunidad de conversar con Connor Deegan III, bajista de Fontaines D.C., durante su visita a Madrid para presentar su cuarto álbum, Romance. Aunque el esperado concierto de la banda en el WiZink Center de Madrid está programado para el2 de noviembre, su visita a la ciudad tres meses antes del lanzamiento del disco subraya el notable ascenso de la banda en apenas cinco años.

En nuestra charla, Connor profundizó en la creación de temas como «Starbuster,» que surge de una experiencia personal intensa de Grian, y «Here is the Thing,» que refleja un momento de tensión interna en la banda. También discutió cómo la influencia de como la ciudad de París ha sido fundamental en el desarrollo de Romance, al igual que la rica escena musical de Dublín moldeó su debut,Dogrel (2019). Esta entrevista celebra no solo la audaz evolución de Fontaines D.C., sino también su creciente impacto global, acercándonos a una de las bandas más importantes del panorama musical actual.

