Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos día con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunos de los temas de los que te hemos venido hablando a lo largo de la semana, y en ocasiones también aprovechamos para presentarte alguno del que todavía no te hemos hablado. Hoy, nuestras canciones de la semana son estas.

Tricky – Fall please

(enlace a la noticia)

New Order – Nothing but a fool (extended mix 2)

(enlace a la noticia)

Colorado – Ropa de viaje

(enlace a la noticia)

La Trinidad – España invertebrada

(enlace a la noticia)

Maddie Mae – Stay the same

(enlace a la noticia)

Alexis Taylor – ‘Til I die / Jolly One

(enlace a la noticia)

Elvis Costello – No flag

(enlace a la noticia)

Idles – Grounds

(enlace a la noticia)

Joe Crepúsculo & Tomasito – No sé si es amor

(enlace a la noticia)

The Killers – My own soul’s warning

(enlace a la noticia)

Shinova – Las palabras

(enlace a la noticia)

Angel Olsen – New love cassette (Mark Ronson remix)

(enlace a la noticia)

Perfume Genius – Fade into you (Mazzy Star cover)

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Joseph – B E H E R E

Joseph presenta el tercer capítulo de su nuevo EP en forma de tetralogía. Tras un segundo capítulo formado por una pista melancólica y emocional el artista multidisciplinar continua la historia contada en B E H I N D, pasando a una canción que nos evoca a los ritmos de baile. Inspirada en una noche de verano, Joseph, nos trae su visión de la canción estival para 2020 . “B E H E R E” es la pista 3 de 4. Un tema altamente pegadizo y con connotaciones cercanas al pop de nueva ola.

Amanda Digón – La jinetera

Amanda Digón es una artista nacida en Barcelona de raíces puertorriqueñas. Su tía, Nydia Caro, ganó el festival de la OTI. Amanda se formó musicalmente en Londres, y ha participado en diversos musicales tanto en España como en otros países europeos. También ha militado en grupos como Nina’s Choice. Como cantante en solitario debutará con un EP llamado Desmadurar, del que se ha extraído como single de lanzamiento este tema llamado “La jinetera”, un tema divertido y seductor producido por Luca Germini y masterizado por Antonio Baglio.

Loe Lof Lon – City beat

A principios de este año te hablábamos en Muzikalia del nuevo disco de Loe Lof Lon, el proyecto musical de Gori Valarez. Unos meses después te dábamos a conocer un single extraído de aquel disco, el tercero ya de su carrera, llamado “Hit it”. Ahora Gori vuelve a aparecer en una de nuestras secciones, esta vez entre las canciones de la semana, con un nuevo sencillo procedente de su disco Bad Beats (Ferror Records, 2019). Esta vez el tema escogido es este “City beat”cuyo vídeo oficial puedes ver a continuación.

Al Dual – A new day will be true

De Al Dual te hablamos hace un par de años en Muzikalia con motivo de su nominación primero, y su victoria después, como mejor solista de rockabilly en los Ameripolitan Music Awards. Ahora este artista que rescata sonidos americanos de hace muchas décadas, reconocido internacionalmente, regresa con un single adelanto del que será su nuevo trabajo discográfico, Reel to Reel, un álbum cuya publicación está prevista para 2021. Este nuevo tema de Al Dual, que ha dado a conocer esta semana, se llama “A new day will be true” y cierra hoy nuestra Playlist de las Canciones de la Semana.