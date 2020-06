Shinova nos presentan ‘Las palabras’

Shinova publican “Palabras”, un single emocionante en la que una base rítmica que roza lo tribal, soporta todo un entramado de texturas sónicas que conducen hasta un exquisito crescendo. Después del impacto de un primer adelanto como “ ídolos (Los mejores Momentos Están por Llegar) ”,publican “Palabras”, un single emocionante en la que una base rítmica que roza lo tribal, soporta todo un entramado de texturas sónicas que conducen hasta un exquisito crescendo.

La letra nos conecta con una parte muy íntima, con los retratos más familiares de nuestras vidas, y con todos esos fantasmas implícitos en esa cotidianidad. Ahí es cuando aparece ella: ELE, una artista única con una voz impresionante, capaz de golpear de la manera más dulce, elevando al máximo exponente la intensidad de una canción que, sin duda, desde este momento, es imprescindible en el repertorio de Shinova.

En “Palabras” producida por Manuel Colmenero y grabada en los estudios Sonobox de Madrid, podemos ver la evolución artística de unos Shinova que, sin perder un ápice de la personalidad que les caracteriza, se zambullen en nuevos espacios sonoros, ampliando su espectro musical y llegando a coordenadas no visitadas con anterioridad.

Gabriel de la Rosa (Shinova): “Vamos a hablar de esos silencios que esperan por una mecha que los encienda, o de esas palabras que sirven de dique cuando la tensión está a punto de desbordar el océano de lo cotidiano. En la conversación estará presente Ele, con su impresionante voz, capaz de activar todo tipo de emociones desde la primera sílaba. Un honor.”

Ele: “Cuando Shinova quiso compartir sus “Palabras” conmigo no tuve ninguna duda en colaborar con un tema y un mensaje con tanta fuerza. El poder de las palabras y de los silencios que las acompañan no tiene límites. Lo difícil que es encontrar las adecuadas para cada situación; que cuenten nuestra verdad, que no hagan daño, palabras valientes o simplemente palabras que se quedan en la superficie por miedo a que estallen”.