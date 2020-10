M. Ward lanza su segundo disco en 2020, escucha un adelanto

El prolífico compositor M. Ward ha anunciado su nuevo álbum Think of Spring, una colección de canciones originalmente grabadas por Billie Holiday, una musa para Ward y muchos otros. Un disco que será publicado el próximo 11 de diciembre a través de Anti.

La pasada primavera, llega Migration Stories (2020) un trabajo original del norteamericano en el que se mostraba más reposado que de costumbre.

Ahora M. Ward está de vuelta con un álbum que es una carta de amor a Billie Holiday. En su grabación logró filtrar las canciones y cuerdas originales a través de una sola guitarra acústica, usando varias afinaciones alternativas y una cantidad mínima de texturas y manipulación de estudio. La mayoría de las canciones se grabaron en una Tascam analógica de cuatro pistas. El título Think of Spring proviene de un poema escrito en 1924 por Jane Brown-Thompson que finalmente se convirtió en “I Get Along Without You Very Well” en 1938, la primera canción del disco.

“Escuché por primera vez [el álbum de Billie] Lady In Satin en un mega centro comercial en algún lugar de San Francisco”, explicó M. Ward. “Tenía unos 20 años y no sabía mucho sobre los discos de Billie o su vida o cómo cambió su voz a lo largo de los años. De todos modos, el sonido venía del otro lado del centro comercial y recuerdo haber confundido su voz con una hermosa guitarra eléctrica perfectamente distorsionada, alguna cosa de otro mundo flotando allí en este extraño y lúgubre océano de cuerdas y me enganché de por vida”.

El primer adelanto del disco es esta “For Heaven’s Sake”: