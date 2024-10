Manic Street Preachers anuncian disco y lanzan otro single

Manic Street Preachers han anunciado Critical Thinking, su decimoquinto álbum de estudio, que será lanzado el 31 de enero a través de Columbia Records y que sigue a su álbum de 2021, The Ultra Vivid Lament.

Grabado en los estudios Door To The River y Rockfield en Gales, el disco contó con la colaboración habitual de los coproductores Dave Eringa y Loz Williams. Según el bajista Nicky Wire, el álbum representa una colisión de opuestos, con una mezcla de efervescencia musical y lirismo elegíaco, en contraste con letras que reflexionan sobre el análisis interno y el escepticismo.

Ya hemos escuchado «Decline and Fall», descrita por la banda como un intento de «crear un movimiento hacia adelante, utilizando el pasado para impulsarlo hacia el futuro». La letra celebra pequeños milagros mientras acepta y abraza un declive gestionado. Inspirada en bandas como The Skids y The Cardigans de la era Gran Turismo.

Ahora llega «Hiding in Plain Sight», primera canción en la historia de la banda cantada por Nicky Wire en lugar del vocalista principal, James Dean Bradfield. La voz de Wire aporta un nuevo matiz al estilo característicamente épico de la banda. En sus palabras, el álbum aborda temas de crisis interna, con letras que exploran el escepticismo y la búsqueda de respuestas personales.

Escucha ‘Hiding in Plain Sight’ de Manic Street Preachers