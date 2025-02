LIbro: Switched on Pop: El Secreto De Las Canciones De Éxito (Liburuak)

Nate Sloan y Charlie Harding son los conductores del podcast Switched on Pop en el cual, y de forma claramente divulgativa, explican la importancia de la música pop a lo largo de la historia reciente y cómo esta ha generado miles de hits. En sus programas no sólo desmenuzan el fenómeno pop comercial sino también invitan a gente del mundo de la música para charlar con ellos. Por aquí han pasado gente como Caroline Polacheck, Jack Antonoff o Nile Rodgers entre muchos otros, demostrando la amplitud de miras de los dos autores. Aparte de esta labor discursiva, Sloan es profesor de musicología en la Thornton School of Music de California, y por su lado, Harding es multiinstrumentista y productor ejecutivo del podcast.

En un claro guiño simbólico a la gran Wendy Carlos y su elepé Switched-On Bach (1968) – donde la artista de Providence hibridaba con maestría la música del maestro del barroco pasado por el tamiz de los sintetizadores analógicos – en este conjunto de ensayos centrados en algunos de estos programas bajo el título de Switched on Pop: El Secreto De Las Canciones De Éxito (Liburuak, 2024; traducción de Ibon Errazkin) deben dejar a un lado sus posibles prejuicios hacia la música mainstream para, mediante el sucinto análisis de dieciséis canciones que han copado las listas de éxitos mundiales (se podría discutir la inclusión de más de una), explicar conceptos vinculados a la música. Como dejan claro en la instrucción, estos conceptos que se van detallando son extrapolables a diferentes tipos o géneros musicales, y de esta manera desarman la teoría de la baja y alta cultura modernista, al menos en este caso, ya que estos componentes sonoros tanto pudieron ser utilizados en el barroco como en la actualidad son lugares comunes para la elaboraciones de canciones que son escuchadas por muchos fans.

De esta forma nos encontramos con un ameno trabajo educacional que, además, cuenta con algunas ilustraciones que potencian el significado de la palabra escrita. Por sus páginas podemos leer la importancia que tiene en una canción para que engancha al oyente la métrica, y para ilustrarnos en este concepto se utiliza como ejemplo el “Hey Ya” de Outkast, y a partir de ahí se van delimitando otros ítems como tempo, pulso, las PPM, etc; el timbre en la voz está muy bien situado en la orografía de una partitura tan difícil de cantar como es “Chandelier” de Sia, y de ahí los autores aprovechan para conceptualizar las ondas sonoras y vibraciones, así como de la respuesta emocional del oyente ante una determinada tesitura de voz.

Por otro lado, y dando algún ejemplo más del libro, podemos adentrarnos en algo tan importante en el pop actual como es el gancho que tiene una melodía, y para este menester se pone como ejemplo a Ariana Grande y Zedd con el tema “Break Free”, o la preponderancia en la música posmoderna del sampler, y ahí M.I.A. y su “Paper Planes” tiene mucho que decir.

Aunque en algunos momentos pueda resultar un tanto engorrosa tanta acumulación de conceptos, sobretodo para una persona no muy versada en musicología, Nate Stoan y Charlie Harding han realizado en este libro un notable ejercicio de síntesis para teorizar sobre algunos conceptos que como oyentes de música actual, quizá, no sabríamos detectar aunque estemos acostumbrados a convivir con ellos.

