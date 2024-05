Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

TR/ST – Soon

(enlace a la noticia)

Cala Vento – Pau

(enlace a la noticia)

cumgirl8 – Quite like love

(enlace a la noticia)

Trentemøller – A different light

(enlace a la noticia)

Sed de Mal – Cuando amamos, nos salvamos

(enlace a la noticia)

Los Estanques – A quién robé, cómo y qué

(enlace a la noticia)

Manola – I’m not looking back

(enlace a la noticia)

Embusteros – Y no lo ves

(enlace a la noticia)

Amateur – El huerto provenzal (Nacho Canut Dark Night Version)

(enlace a la noticia)

Kathy J Pearson – Those goodbyes

(enlace a la noticia)

Amyl and the Sniffers – U should not be doing that / Facts

(enlace a la noticia)

Stumbleine – Catastrophette

(enlace a la noticia)

Carolina Durante – Elige tu propia aventura

(enlace a la noticia)

Delaporte – Madriz, Madriz

(enlace a la noticia)

Joana Serrat – Sufferer

(enlace a la noticia)

Caleb Nichols – Little red Peugeot

Little Red Peugeot de Caleb Nichols

(enlace a la noticia)

Parquesvr – Que arda Madriz

(enlace a la noticia)

The Chameleons – Where are you?

(enlace a la noticia)

PAWN GANG – SiGRiSTiET

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

B.O.W. – On the edge

B.O.W (Brotherhood of Wolves) regresan con Lost in This World, cuarto álbum de la banda tras la publicación de Chasing Shadows (2023), A Dump Of Twisted Destinies (2022) y el debut homónimo publicado durante octubre del 2021, con un doble disco. Su nuevo disco saldrá a mediados de junio, y mientras tanto B.O.W. nos han desvelado esta semana el vídeo de «On the edge», primer sencillo del nuevo álbum.

Said Muti – Horas

Said Muti es un compositor y cantante español, de origen jordano, del que ya te hemos hablado en varias ocasiones en Muzikalia. Pronto publicará su nuevo álbum, Criminales del Sueño, un disco del que ya nos ha adelantado un par de temas. El último, titulado «Horas», es una balada de estilo BritPop se detallan emociones relacionadas con el amor, el desamor, la pérdida o el abandono.

Victorias – Ella baila sola

La banda sevillana Victorias ha estrenado esta semana un nuevo sencillo, «Ella baila sola». Se trata de una versión de la canción de Eslabón Armado (y Peso Pluma) que el grupo ha transformado, llevándola a su terreno, mientras prepara la grabación de su nuevo álbum. «Ella baila sola» ha sido producida por la propia banda junto a Jesús Chávez y Guille Mostaza.

We Are Mono – Danzatron

El grupo de Barcelona We Are Mono acaba de publicar su nuevo álbum, Ganador (Ventilador, 2024). Un disco cuyo título ya es toda una declaración de intenciones, puesto que busca con cada canción llevar a sus oyentes hasta lo más alto. Al mismo tiempo, la banda ha publicado el vídeo de «Danzatron», donde siguen mostrando la importancia que tiene el movimiento y el baile en sus canciones.

Bueno – Justo ahora

Bueno es el proyecto musical que encabeza desde 2009 el músico asturiano Javi Vallina. Aquel mismo año publicó su primer disco, pero desde entonces ha espaciado mucho sus nuevos lanzamientos, de hecho el último álbum data ya de 2020. En 2024 ha publicado de momento un par de sencillos, el último de ellos titulado «Justo ahora». Una canción de esencia pop y texturas rock que tampoco renuncia a la experimentación.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.