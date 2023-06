Te presentamos a Blanco Teta con su primer álbum

Blanco Teta es un grupo argentino formado por Carola Zelaschi (batería y coros), Violeta García (violonchelo y voces), Carlos Quebrada (bajo y coros) y Josefina Barreix (vocalista principal). La banda se formó en 2017 con una premisa muy clara, que ellas mismas confirman en su nota de presentación: no hay reglas. Su música es fiel reflejo de esa idea, como demuestra su asfixiante mezcla de thrash-punk, músicas urbanas y ruidismo a tope. Sonidos electrónicos, un cello mutante, voces procesadas, mucho ruido y disonancias varias son la base de sus canciones.

El primer álbum en formato largo (antes publicaron dos EPs, en 2017 y 2020) de Blanco Teta acaba de salir hace pocos días. Su título es Rompe Paga y lo publica Bongo Joe Records. Un disco que no da tregua desde el brutal arranque con «Shuga», un tema en el que el autotune se usa no para mejorar la voz sino para destrozarla y convertirla casi en un ruido de fondo. Todo casa con la idea del grupo de no hacer casi nunca lo esperado sino lo inesperado. La distorsión del violonchelo que suple a las guitarras, unida a la potente sección rítmica, recuerda a una combinación entre la faceta más experimental de Velvet Underground y un grupo de punk que intentara hacer rock progresivo. Sus letras son igualmente provocadoras, lo que confirma que estamos ante un grupo cuya vocación no es la de agradar a nadie sino la de reventar prejuicios, ideas preconcebidas, géneros y cerebros.

A continuación puedes escuchar el primer álbum de Blanco Teta, Rompe Paga. Todo un manifiesto punk para el siglo XXI.

