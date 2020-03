Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical con nuestra lista de las Canciones de la Semana. Una PlayList con la que recordamos algunos temas escogidos entre los que te hemos ido presentando en los últimos días, y en la que además en ocasiones aprovechamos para incluir otros de los que todavía no te hemos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

J’Aime (feat. Françoiz Breut) – 700.000 Records

Hanni El Khatib – STRESSY

Bombay Bicycle Club – Is it real

Mark Lanegan – Skeleton key

Tricky – Lonely dance (feat. Anika)

Berlina – L-F.O.

Real Estate – The main thing

The Boomtown Rats – Trash glam baby

Vetusta Morla – 23 de junio – MDSL

Gordi – Sandwiches

The Magnetic Fields – The day the politicians died

Leonard Cohen – Thanks for the dance

Sorry – Snakes

La Habitación Roja – Las canciones

Phoebe Bridges – Garden song

Perfume Genius – Describe

Stephen Malkmus – Shadowbanned

The National – Never tear us apart

Christine and the Queens – La vita nuova

Belako – Tie me up

Sleaford Mods – Tweet tweet tweet (live at Hammersmith Apollo)

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Kiko Veneno – Alas del mar

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Tony Allen & Hugh Masekela – Slow bones

Tal como te comentamos hace unas semanas, pronto se publicará un álbum que Tony Allen y Hugh Masekela grabaron juntos hace una década. Será el 20 de marzo, el disco se llamará Rejoice y saldrá con World Circuit. El disco será el primer lanzamiento póstumo de Masekela, fallecido en 2018. Esta semana se ha desvelado un nuevo avance del álbum, “Slow bones”, en el que Allen y Masekela están acompañados por una nueva generación de reconocidos músicos de jazz, incluidos Joe Armon-Jones (Ezra Collective) y Steve Williamson en el saxo.

Pinpilinpussies – Olla

Pinpilinpussies , que hace poco más de un mes presentaban su single “Noventas”, han lanzado esta semana un nuevo adelanto de su inminente primer LP, Fuerza 3, que saldrá el 13 de marzo. El nuevo single se llama “Olla” y es un tema principalmente instrumental, directo, fresco y con pequeña sorpresa final. El vídeo, como en su anterior single, ha sido dirigido por Miguel Trías de Bes.

The Dead South – Fat little killer boy

Los canadienses The Dead South, que nos visitarán en mayo, han lanzado esta semana “Fat little killer boy”, según ellos la canción más rara de su tercer álbum Sugar & Joy, publicado el pasado otoño. The Dead South pasarán por Bilbao (Kafe Antzokia, 20/05), Madrid (Sala Mon, 21/05), Valencia (Loco Club, 22/05) y Barcelona (Razzmatazz 2, 23/05).