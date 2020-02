Mark Lanegan anuncia disco con Greg Dulli, Warren Ellis, John Paul Jones y más

Tras el éxito del Somebody’s Knocking editado el año pasado, Mark Lanegan ha anunciado noticias de su nuevo álbum en solitario, Straight Songs Of Sorrow, que se publica el próximo 8 de mayo a través de Heavenly Recordings. El álbum presenta apariciones especiales de Greg Dulli, Warren Ellis, John Paul Jones, Ed Harcourt y más.

Al considerar cualquier gran obra de arte, ya sea una pintura, una novela o una pieza musical, es natural preguntarse qué podría haberla inspirado: “la historia detrás de la canción”. El nuevo álbum de Mark Lanegan, Straight Songs Of Sorrow, cambia esa ecuación. Aquí hay 15 canciones inspiradas en una historia: la historia de su vida, como lo documenta su propia mano en sus recientes memorias Sing Backwards And Weep.

Straight Songs Of Sorrow combina elementos traza musicales de los primeros álbumes de Mark Lanegan con las construcciones sintetizadas de trabajos posteriores. Estas serán sus canciones:

1. I Wouldn’t Want To Say

2. Apples From A Tree

3. This Game Of Love

4. Ketamine

5. Bleed All Over

6. Churchbells, Ghosts

7. Internal Hourglass Discussion

8. Stockholm City Blues

9. Skeleton Key

10. Daylight In The Nocturnal House

11. Ballad of the Dying Rover

12. Hanging On (For DRC)

14. At Zero Below

15. Eden Lost And Found

Y así suena “Skeleton Key”: