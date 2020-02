Christine and The Queens publica EP y cortometraje

Tras el lanzamiento inesperado del single “People, I´ve Been Sad” a principios de este mes, Christine and The Queens publica por sorpresa un nuevo EP, La Vita Nuova. Producido por la propia Christine y Ash Workman, el EP ha sido publicado a través de Because Music. Edición física en CD y vinilo disponible a partir del 10 de abril.

La Vita Nouva llega acompañado de un cortometraje del mismo nombre que ha sido ideado por Christine y en el que se presentan las cincos nuevas canciones a través de diferentes secuencias. Este corto de 14 minutos es un viaje interior en el que la artista francesa llena la Ópera Garnier de París de fantasmas y criaturas míticas. A través de la lente del colaborador Colin Solal Cardo (Robyn, Charlie XCX) y la coreografía de Ryan Heffington (ganador del premio VMA en 2014 por el videoclip de “Chandelier” de Sia), Christine y sus bailarines recorren diferentes lugares de la famosísima Ópera: la azotea, su escenario y algunos lugares secretos, culminando en un momento delirante con Caroline Polachek, colaboradora en la canción que da nombre al EP.

La Vita Nouva llega después de 18 meses de conciertos, colaboraciones y galardones internacionales en torno a la publicación del soberbio segundo álbum de Christine And The Queens, Chris.

Chris fue escrito, arreglado, producido e interpretado al completo por Christine And The Queens. El álbum logró ubicarse en el puesto #3 de las listas británicas tras su lanzamiento en 2018. Reconocimientos que continuaba con la senda marcada por su debut, Chaleur Humaine, lanzando primero en Francia en 2014 y dos años después en Reino Unido, logrando vender 1.4 millones de copias en todo el mundo.