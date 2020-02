Bombay Bicycle Club nos enseñan el vídeo de ‘Is It Real’

Bombay Bicycle Club publican el videoclip de “Is It Real”. La canción, incluida dentro del disco lanzado hace apenas un mes (Everything Else Has Gone Wrong), habla de mirar hacia atrás, recordar viejos tiempos y preguntarse si todo lo vivido ha sido real. Siguiendo con el espíritu de la canción, el vídeo está compuesto por fotos de los miembros de la banda de cuando eran niños y grabaciones caseras de las primeras sesiones de grabación y conciertos de Bombay Bicycle Club.

Everything Else Has Gone Wrong fue sido escrito por Cornwall y grabado en Estados Unidos junto al ganador de un Grammy John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, The War On Drugs), dando como resultado un álbum que ya se perfila como el mejor de la banda y como uno de los candidatos a mejor disco británico del 2020.

Este nuevo disco encapsula todos los ingredientes por los que la banda británica se hizo tan popular llegando a ser nominados a un Mercory Prize y alcanzar el número uno de ventas con su anterior trabajo, So Long, See You Tomorrow (2014). Por su parte, las letras de Everything Else Has Gone Wrong nos hablan de temas como el inevitable paso del tiempo, la dificultad de expresarse con palabras o la montaña rusa emocional por la que pasó la banda durante la concepción del disco.

Everything Else Has Gone Wrong ha supuesto así el regreso de un grupo que no ha perdido su oído innato para las melodías, ni su habilidad para crear música pop de guitarras original y excitante.

Bombay Bicycle Club tocarán en Benicassim el 10 de abril dentro de la programación del SanSan Festival.