Polifonik Sound: Coque Malla, Los Punsetes, La Habitación Roja y más

Polifonik Sound nos enseña su cartel. La decimotercera edición del festival se celebra los días 26 y 27 de junio. Uno de los eventos que abre el calendario de festivales de verano y que convierte cada año a la capital del Somontano, Barbastro, en punto de encuentro de lo mejor del indie español.

Su fórmula, aunar bandas que presentan nuevo disco, trayectoria consolidada y calidad indiscutible con algunas promesas que muestran su talento ante el gran público, en lo que constituye un apoyo sin fisuras a la base de la música independiente de nuestro país.

Los organizadores confían en continuar con la trayectoria ascendente de un festival que está plenamente consolidado en Aragón y que en la última edición contó con 4.100 visitas.

El cartel de Polifonik Sound 2020 contará con: Coque Malla, La Habitación Roja, La Bien Querida, Los Punsetes, Cariño, Veintiuno, Ley DJ, Maadraassoo, We Are Not Djs, Sierra Leona, Basanta, Novio Caballo, Kuve, Glas, Los Flamingos, In Materia, Alex Currya, Dei Millan, Eleven, Fantasmas Amarillos, Oriol Trelles, Dmizu, Idoipe, Sottto y Zoe.

Abonos ya a la venta en Wegow.