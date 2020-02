Sleaford Mods anuncian disco recopilatorio

Sleaford Mods continuarán con su embestida este 2020, que abren con el lanzamiento de All That Glue, una colección de canciones de estos últimos siete años de prometedora carrera del grupo. El álbum, publicado por Rough Trade, incluye los himnos que levantan al público, caras B, temas nunca escuchados y rarezas para los fans y los curiosos. En los últimos años, Sleaford Mods se han convertido en una de las historias de los grupos de pop británico más inabordables. Una de las mejores. Su música se encuentra en la estrecha línea (sin defectos) entre el enfado, el cariño y el humor, un triunvirato de energía en crudo que juega con acercarse a lo supremo. En la grabación puedes escuchar cómo su sangre recorre sus venas, en directo puedes tocarlas.

Previo al lanzamiento de All That Glue’s, el grupo publicará por primera vez el tema favorito de los fans en los conciertos: Jobseeker. También saldrá a la luz un vídeo del concierto de su gira del año pasado en el Eventim Apollo, que arranca con una actuación incendiaria de Tweet Tweet Tweet, y que estará disponible en el canal de Youtube del grupo.

Para celebrar el estreno de All That Glue, Sleaford Mods han aceptado someterse a la inquisición de sus fans, amigos y enemigos. Para hacer una pregunta a Jason y Andrew, los entrevistadores pueden enviar un mensaje de voz o un mensaje en vídeo por WhatsApp al 07958180599 (¡No olvides indicar tu nombre en él!), tweetear sus preguntas con el hashtag #AskModsAnything, o responder en el post de Sleaford Mods ‘Ask Mods Anything de Facebook e Instagram. Sleaford Mods responderá en un Q&A filmado.