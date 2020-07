Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Con ella recordamos algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte otras novedades de las que todavía no te hemos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Santi Campos & Herederos con Jero Romero – Los torpes

Idles – A hymn

The Killers – My own soul’s warning

Indigo Drone – No fuss

Fresquet – Huracán

Matt Berninger – Distant axis

Sidonie – Portlligat

Chris Cornell – Patience

Alanis Morissette – Reckoning

Bob Moses & ZHU – Desire

The Beatophonics – I can do with anybody else

Gorillaz – PAC-MAN ft. ScHoolboy Q

Chef Creador – Tus putos emojis

Ange & Lamalo – Qué pasó

The Rolling Stones – Scarlet

Taylor Swift – Cardigan

Leone – La niña y la Luna

The Avalanches – Wherever you go / Reflecting light

Brigitte Laverne – Si veo a tu mamá (Bad Bunny cover)

Novedades Carminha – Mucho nivel

Parkes – Medidas drásticas (para mortales)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Tu Otra Bonita – La verdad

Tu Otra Bonita ha lanzado esta semana la canción “La verdad”, segundo adelanto del que será su nuevo disco, el cuarto del grupo. El tema ha sido producido por el sueco Tomas Tirtha y ha sido grabado en los Q Estudios de Madrid. “La verdad” habla de cuando el tiempo no cura, te duele el corazón y la música es el consuelo. La canción llega acompañada de un vídeo protagonizado por Juan Carlos Domínguez y Zule Astillero que ha sido grabado en San Nicolás del Puerto (Sevilla) y realizado por La Barbería Films.

Comando Suzie – Nubecita y tormenta

Comando Suzie, banda que lleva en activo desde 2006, ficharon hace poco por El Genio Equivocado para lanzar su nuevo álbum, Corazón O Plomo. Tras lanzar el primer adelanto, “Espigón”, esta semana, han publicado un nuevo avance llamado “Nubecita y tormenta”. Una canción que se inspira en cierta forma en la particular relación amor-odio de los dos periquitos de la suegra del comandante y que invita al baile con su estribillo pegadizo y su ritmo.

Astralia – So far so near

El trío Astralia rompe un silencio de más de dos años para publicar un nuevo tema, “So far so near”. La canción fue grabada en el verano de 2019, aprovechando la única ocasión en la que Roger Guzmán ha podido volver de China, donde emigró por trabajo en 2017. “So far so near” se compuso rápidamente, de manera casi improvisada, y fue mezclada y masterizada por Albert Clemente, el bajista de la banda, durante el confinamiento. Publica el single, como de costumbre, Aloud Music.

Pinky Dread – Got to leave

El jamaicano Pinky Dread publicó hace unos días la primera versión oficial en inglés de “Un beso y una flor”, el gran éxito de Nino Bravo. Pinky Dread es una leyenda en Jamaica que ha compartido escenario con gente como Bob Marley o Jimmy Cliff. Su versión del clásico de Armenteros y Herrero, a ritmo de reggae, ha llegado al número 1 en su país de manera inesperada y ha llamado también la atención de la comunidad latina en los Estados Unidos.